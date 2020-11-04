住戶合力妝點社區公共空間，注入新的綠能與文化內涵。（盧金足攝）

「鄉林雲頂」社區21年屋齡，今年以「社區綠化、從心開始」、「風起雲湧、食農共享」等主題，獲文化局選為「社區扎根社造點」。（盧金足攝）

為展現台中社造活力、推廣台中多元文化，台中市政府文化局舉辦「2020台中市社造點甄選活動」，「鄉林雲頂」社區21年屋齡仍像新社區，今年以「社區綠化、從心開始」、「風起雲湧、食農共享」等主題，獲文化局選為「社區扎根社造點」，這也是該社區繼2011年獲選為「低碳節能優良社區」，住戶跨域結合各項資源，打造永續經營的優良社區。

鄉林集團董事長賴正鎰說，生活在高度綠化的環境，讓人心情紓壓愉悅，他從小在雲林草嶺山上長大，對於樹木和植物有很深的情感，鄉林建設以創造住戶全新生活體驗為宗旨，因此每一個社區都很重視綠化和植栽。

以竹林取代冰冷的水泥圍牆者已成為鄉林建案的特色，社區要種那種樹木、植栽位置在哪裡都需要整體模擬設計，雖然委託園藝專家作造景，賴正鎰仍親自參與園藝規畫設計。

位於五期重劃區向上南路的「鄉林雲頂」與忠明南路的「鄉林麗池」，住戶素質常高，對於社區經營很用心，打造有特色及生態理念的居住環境。

因應地球暖化，全球吹起宜居綠建築風潮，既有的社區，不論屋齡老舊，都能透過社區總體經營再造，將綠能與環保議題融入社區生活空間。

「鄉林雲頂」獲台中市文化局選為「社區扎根社造點」，社區特別舉辦社造成果發表會，這棟21樓高的住宅大樓1999年峻工，屋齡第21年，社區有戶外游泳池和健身房、KTV，壁球室，當年就已超前設計感，規畫「越層式陽台」的綠化植栽功能，至今仍綠意盎然。

鄉林雲頂社區管理委員會表示，全體住戶同心協力，還幫住戶拋棄的「流浪植物」，找到新落點，妝點社區公共空間，注入新的綠能與文化內涵，鄉林建設頒發獎金給管委會，鼓勵鄉林所有的社區都能積極參與社造及綠化。

鄉林雲頂社區管理委員會主委林秋香指出，該社區114戶，算是中型社區大樓，在921大地震同年完工，是台中市當時少有的超高樓飯店式管理社區，住戶們對於維護社區環境綠美化及藝術欣賞等活動參與性相當高。

鄉林集團強調，長期致力於綠化植栽引入居家空間，「鄉林靜朗」2018年新北市優良公寓大廈「綠環境特色獎」；「鄉林凱撒」2018年台中市優良公寓大廈「綠美化獎」，鄉林建設更獲台中市府頒發優良起造人獎榮譽與肯定。

綠建築兼顧景觀生態、節能和減廢，生活在綠色家園裡，民眾最有感的就是省電、省水、省荷包，提升居家生活和環境品質。

鄉林建設表示，鼓勵所屬社區參與綠化和社造，近年推出的建案維持一貫涵碧樓休閒風、大量生態植栽，社區特有的「空中農園」也成鄉林建案的一大特色。

(中時 )