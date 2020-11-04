女團「伊梓帆」隊長董梓甯（梓梓）曾是啦啦隊LamiGirls之一，擁有甜美長相、傲人E罩杯，被封為「真人版娜美」，常在社群網站分享日常的她，日前曬出泳裝辣照，胸前兩塊布遮不住她的好身材，讓男粉激動直呼太辣！

照片中，董梓甯穿著一套綠紫色泳衣，下半身是普通褲裝，上半身則是繞頸比基尼，胸前只有兩片布加下面兩條線交叉支撐，完全遮不住她的雄偉上圍，大開中門讓東西半球呼之欲出，辣度破表，連她自己也說：「這應該是我穿過史上最難駕馭的一套。」

董梓甯泳裝太辣，遮不住東西半球。（圖／翻攝自IG）

另外一張照片，董梓甯躺在椅子上，用俯拍角度從上往下拍攝，似乎稍不注意就有走光的風險，真材實料的好身材更是一覽無遺，尤其胸前深邃事業線特別吸睛，讓她也發文表示：「今年最辣的一套。」

辣照一曝光，吸引許多粉絲暴動留言「辣慘了」、「太猛了」、「真的會噴鼻血耶」、「好深」、「超強！你完美駕馭了」、「太辣太美太害羞」、「快辣死了姐姐犯規」。

在 Instagram 查看這則貼文 ZN梓梓董梓甯（梓²）（@t40533）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 2 日 上午 4:39 張貼

(中時新聞網)