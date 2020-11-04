中信兄弟G4靠著先發投手黃恩賜5局無失分好投，以及詹子賢生涯台灣大賽首轟拿下重要勝利，此戰以前詹子賢12打數僅敲出1支安打，他賽後透露隊友張志豪、周思齊還幫他「撒鹽」把霉運趕走，之後順利開轟，他笑說原本身體感覺很累，但跑壘時身體都變輕盈了。

詹子賢前3戰僅擠出1支安打，賽前打擊率低至0.091，其中壘上有人時7打數也只有1安，打擊陷入低潮，不過此戰終於有所發揮，5局上半敲出3分炮拉開分差，單場繳出雙安、2次保送上壘，獲選為單場MVP，「昨天賽後丘哥（丘昌榮）有叫我趕快收拾好心情，隔天又是新的一天，要保持正面。」

「第一戰自己覺得很可惜，回來後想很多還睡不著，這幾天試著紓壓，在浴室唱歌王威晨也聽我唱，心情才轉好。」這幾場詹子賢也試著做一些事「拐氣」，不僅回台南廟裡拜拜，也剪頭髮求改運，還透露隊友張志豪、周思齊幫他在球棒前撒鹽，用來趕走霉運。

詹子賢生涯第4度打總冠軍賽，終於在此戰敲出首發全壘打，「全壘打那球以為不會過，但繞壘聽到觀眾在歡呼，本來覺得身體很重、很累的，轟出去跑起來感覺都輕盈起來，好像跑得比較快，有壓力釋放的感覺。」

詹子賢感謝在前幾戰低迷時隊友不斷鼓勵他，不會對他沒有信心，才能帶動像他這樣「沒方向的選手」，兄弟總冠軍賽聽牌後詹子賢也喊話，「接下來做好每一場，直到最後得到大家想要結果，不會最後一哩路，打起來還綁手綁腳。」

(中時 )