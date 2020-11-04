美國大選最新計票結果出現戲劇化發展，原本川普宣稱自己獲勝，卻在他的勝利豪語幾小時後發生改變，目前情況是密西根州、威斯康辛州都出現拜登反超，如果勢頭不變，那麼即使拜登沒取得賓西法尼亞州，也能以剛好270張選人票勝選。

在今天(台北時間11月4日)下午，美國大選的計票進入休息時間，一些西部州決定明天早上再計算，比如內華達州就是如此。不過北方幾州決定連夜計票，並且開始計算郵件選票，這些選票還真的改變了原本的局面。

原本川普在北部的密西根州與威斯康辛州都小幅領先，卻在郵件選票的加入後發生了改變，在威斯康辛州，拜登反而以2萬張選票、0.7%的微量優勢翻轉；同樣的，密西根州也是拜登以1.3萬張選票、0.4%的優勢反超川普。

已確定的選舉人票是拜登238票，川普231票，因此拜登缺32張，川普缺39張；還未確的州分別是阿拉斯加(3)、內華達(6)、密西根(16)、威斯康辛(10)、賓西法尼亞(20)、北卡羅萊那、(15)喬治亞(16)。

如今，拜登在密西根與威斯康辛在深夜都取得翻轉，那麼他的選舉人票一口氣會增加到264張，如果明天開始計算的內華達，也仍是拜登持續優勢的話，那麼他就能得到270張選舉人票，剛好通過門檻。

先前「必爭之地」的賓西法尼亞州，也是被認為可能因郵件選票改變結果的地方，即使結果不變仍給川普，就算再加上北卡羅萊那與喬治亞，川普仍268張選舉人票惜敗。

假若上述推估為真，拜登就會成為「最少選舉人票當選」的紀錄創造者，而且幾乎不會被打破，只能追平。(舊紀錄是2000年小布希的271張，贏過高爾的266張)

(中時新聞網)