第一本全方位的塔羅學習指南

作者蘇珊‧萊維特 (Susan Levitt)是位專業的塔羅師、占卜師，在本書中詳細的介紹「偉特」和「托特」 這兩副史上最暢銷的塔羅牌。同時將兩副牌卡的牌面一一對照與解釋，並給予「占卜解讀」。

塔羅共有78張牌卡，一共有22張主牌、40張副牌、16張宮廷牌──

22張主牌：描繪「愚者」之旅，描述了一段靈魂的旅程，每一張牌都富含古老而神秘的象徵和意義。

40張副牌：可分為火（權杖）、水（聖杯）、風（寶劍）、土（錢幣／圓盤），每個牌組從1到10，共10張牌，代表著問題之外所隱藏、神秘的意義。

16張宮廷牌：以4張為一組，每組分別對應為王后、騎士、國王（偉特）、侍者（偉特）、王子(托特)、公主(托特)，共16張牌，代表女性和男性的原型，也象徵陰姓和陽性的特質。根據不同牌組及角色的成熟度，呈現出多種元素及人格特質的組合。

理解78張牌卡之後，列舉出基本牌陣教導讀者如何學習活用「塔羅牌」，在新月、滿月、月缺進行塔羅解讀都有其特別意義。也特別推薦大家在新月或滿月時做一個完整的十字牌陣解讀，或是在生日、新年、農曆新年、春分、夏至、秋分和冬至，給予自己指引。

【精彩書摘】

塔羅的儀式 新月是最適合的時機(圖/左西心創藝提供)

流傳數千年的儀式和慶典通常是在新月或滿月時舉行。當月亮改變、消長，我們也隨之改變、成長。天上人間，循環變化的道理都是相同的。

新月特別適合幫自己或別人做塔羅解讀，因為這是一個新的開始，是你的創意和潛力即將開展的時刻。新月的塔羅解讀可以為你帶來更高的視野，協助你建立目標，迎接新的月亮週期。新月象徵女神的少女階段。

你也可能偏好在滿月時做塔羅解讀，因為這時候的月亮能量達到巔峰。滿月時月光籠罩，照耀一切從新月以來所顯化的事物。滿月象徵女神的母親階段。

月缺象徵事物的消融，這時候的塔羅解讀能帶出關於臣服、釋放的議題，協助人們走在智慧的道路。月缺象徵女神的老嫗階段。

我推薦大家在新月或滿月時做一個完整的十字牌陣解讀（也可以新月和滿月都做）。或是在生日（你的太陽回歸日）、新年、農曆新年（冬至後的第二個新月時刻）、春分、秋分、冬至、夏至，及任何你需要占卜、指引的時刻。

春分和秋分象徵平均、平衡，是一個探討平衡、和諧相關議題的絕佳時間點。

夏至和冬至代表白天與夜晚這兩個極端，這個時刻特別適合詢問關於生命的方向，或與選擇有關的議題。如果你無法在這些重要的日子安排解讀，那就先記住這些重要的日期，在當天做一些簡單的儀式。例如，春分的時候在桌上放置花瓶並插上鮮花，或是在冬至時點燃一根小蠟燭。

(本文摘自《塔羅初心者》/左西心創藝)

塔羅的儀式 新月是最適合的時機(圖/左西心創藝提供)

【作者簡介】

蘇珊．萊維特（Susan Levitt）

蘇珊．萊維特是一位專業的塔羅解讀師、占星學家和風水諮詢師。現居加州舊金山灣區，著有《塔羅學習套組》（The Complete Tarot Kit）、《寫給青少年的風水指南》（Teen Feng Shui）、《道家風水》（Taoist Feng Shui），以及《道家占星術》（Taoist Astrology）。

《塔羅初心者》/左西心創藝

(中時新聞網)