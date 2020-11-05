第一本全方位的塔羅學習指南

作者蘇珊‧萊維特 (Susan Levitt)是位專業的塔羅師、占卜師，在本書中詳細的介紹「偉特」和「托特」 這兩副史上最暢銷的塔羅牌。同時將兩副牌卡的牌面一一對照與解釋，並給予「占卜解讀」。

本書特色

★本書採用廣開平裝的裝訂方式：易於翻閱，方便讀者一邊解牌，一邊參閱書中內容。

☆牌義一覽表：方便查閱每張牌卡的牌義

★詞彙表：許多身心靈與宗教書籍中常見的詞彙解釋，例如阿卡西紀錄 (AKASHIC RECORD)、脈輪 (CHAKRA)、卡巴拉 (KABBALAH)、亢達里尼 (KUNDALINI)、薩滿 (SHAMAN)、濕婆 (SHIVA)……

☆牌卡推薦：包括許多歷史悠久、具有拼貼風格、最受學生喜歡、與貓有關的塔羅作品，以及許多經典可參考的書籍，精進自己的解讀能力。

塔羅的歷史 英國的神秘學組織開始(圖/左西心創藝提供)

【精彩書摘】

塔羅牌發明於15 世紀初文藝復興時期的義大利，是眾多紙牌遊戲的一種，擁有4 個不同的牌組。當時的塔羅（義大利文為塔羅奇——tarocchi）， 主要是拿來當作紙牌遊戲，並非用來占卜解讀。進入18 世紀，法國的神秘學家開始使用並研究塔羅。現在我們所說的塔羅「tarot」這個詞彙就是源自法文，發音為「taro」，最後一個「t」不發音。

19 世紀末20 世紀初，英國的神秘學組織——「金色黎明」開始研究塔羅。1910 年，倫敦的萊德公司出版一副塔羅牌，由「金色黎明」的成員亞瑟．愛德華．偉特所設計，並由藝術家潘蜜拉．柯爾曼．史密斯繪製。

這是一副具有創新意義的牌卡，每張牌都在訴說一個故事。這副牌就是我們現在市面上看到的「萊德偉特塔羅」。

1944 年， 同樣來自「金色黎明」的神秘學家艾利斯特．克勞利設計出「托特塔羅」，並由芙烈達．荷莉斯女士繪製，裡面包含占星符號、希伯來字母，以及一些神秘學的訊息。托特是䴉首人身的古埃及神祇，掌管溝通和醫藥，是智慧之神。祂的努比亞名是 「Tehuti」。在希臘眾神之中，與托特相對應的是赫密士（Hermes，羅馬名為Mercury），祂是聖典之主，同時掌管冥府裡的幽魂。煉金術之神赫密士．崔斯莫吉斯堤斯（意為偉大無比的赫密士）是托特的另一個化身。

本書將以「萊德偉特塔羅」和克勞利的「托特塔羅」作為說明。

塔羅運用象徵符號和故事情節來比喻我們所面臨的生命經驗和各種情境。當我們願意透過塔羅牌來檢視自己，我們就成了人類集體意識中的一個部分。睿智的學者把這個集體意識稱為阿卡西紀錄，意思是宇宙資料庫，裡面記錄所有曾經發生和尚未發生的訊息。解讀塔羅的過程中，我們會發現自己不再孤單，因為我們並非獨自一人尋求真理，我們即是整體，也是整體的一部分。

(本文摘自《塔羅初心者》/左西心創藝)

【作者簡介】

蘇珊．萊維特（Susan Levitt）

蘇珊．萊維特是一位專業的塔羅解讀師、占星學家和風水諮詢師。現居加州舊金山灣區，著有《塔羅學習套組》（The Complete Tarot Kit）、《寫給青少年的風水指南》（Teen Feng Shui）、《道家風水》（Taoist Feng Shui），以及《道家占星術》（Taoist Astrology）。

《塔羅初心者》/左西心創藝

(中時新聞網)