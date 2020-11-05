二○一四年是「台灣妖怪元年」，從這一年開始，學術界、創作界開始出現諸多相關作品。而這波潮流也是「台灣妖怪文藝復興」。因為事實上，百年以前，本土的妖、鬼、靈、怪等故事，就顯現於民俗文化，甚至在文學、藝術層面上有所開拓。而今「妖」風盛行，更激盪台灣各領域的創作，雖然「台灣意識」的崛起是重要原因，但妖怪具多種面向，呈現人們潛意識，無所不在，同時又千變萬化，刺激人們的想像力，更是刺激創作的主要因素。

華麗之島，妖鬼傳言不歇，展現不可思議的台灣風情。這些傳說，無論來自原住民族，或者閩客族群，皆為台灣文化的珍貴寶藏。

近年，台灣興起本土妖怪潮流，在文學、繪畫、音樂、戲劇各領域，皆有相關創作，演繹出嶄新的在地奇幻面貌，迥異先前台灣奇幻多以日本、中國、西洋的怪談作為素材。

「妖、鬼、靈、怪」的神奇世界

十年前，我在清大碩士班讀書時，便對台灣怪談很感興趣，於是開始進行研究。時至今日，我初步研究成果有三書《妖怪臺灣：妖鬼神遊卷》、《妖怪臺灣：怪譚奇夢卷》與《妖怪臺灣地圖：環島搜妖探奇錄》。

很多人疑惑，「妖怪」是什麼？「妖怪」與「鬼」有何差別？我剛開始研究時，也感到很困惑。若要探究此事，必須從「妖怪」的漢語和日語用法來探討。

在漢語脈絡，研究者范玉廷將妖怪分為三種：「妖徵型」、「精怪型」、「異獸型」，中國學者王鑫補充第四種「異人型」。在日語脈絡，「妖怪」一詞受到漢文化影響，根據王鑫分類，除了有漢語脈絡的四種類型，還包括「亡魂型」的妖怪。不論漢語或日語，在不同的時代，「妖怪」指涉的對象也有差異。例如，日本平安時代，日人習慣將魔物稱為「物怪」，江戶時代會將妖物稱為「化物」。自從井上円了在十九世紀末提倡「妖怪學」，日本民眾才廣為流傳「妖怪」這個名詞。

當我面對台灣妖怪傳說之時，我也一直思考，我所認為的「妖怪」究竟是什麼？關於怪異事物的說法，台灣民俗術語的「鬼」、「精怪」、「神鬼」、「妖精」其實是「比較正統」的詞彙。但我發現，其實沒有一個傳統術語可以將我感興趣的怪物、怪獸、鬼魂、精靈、怪談……等等怪異事物一網打盡。於是，我回到漢語和日語的脈絡，想尋找一個更恰當的詞彙來概括這些我所感興趣的怪異存在。因為歷史情境，台灣深受漢文化、日本文化影響，我發覺同屬這兩種文化語境中的「妖怪」一詞其實具有觸動人心的龐大力量，與我關注的面向也非常符合，於是我初步決定以「妖怪」統稱台灣怪異事物。

並且，我也非單純依循漢語或日語的脈絡來延續「妖怪」說法，而是依據我目前收集台灣怪異事物的資料庫，分類出「妖、鬼、靈、怪」四種概念。我所說的「妖怪」，其實是這四種概念的縮寫、簡稱。在這個分類中，我依照日語說法，也將「亡魂型」納入妖怪範疇。先前出版《妖怪臺灣》，第三種分類其實是「神」，但為了讓定義更清晰，並納入原住民文化，近期我傾向於將之調整為「靈」。

台灣妖怪的「文藝復興」？

二○一四年是「台灣妖怪元年」，因為從這一年開始，學術界、創作界開始出現諸多相關作品。同時，我也認為這波潮流是「台灣妖怪文藝復興」。所謂「復興」，便是曾經有過、如今重新興盛。

很多人以為，台灣妖怪是新話題。事實上，百年以前，本土的妖、鬼、靈、怪等故事，就顯現於民俗文化，甚至在文學、藝術層面上有所開拓。雖然相關的文藝創作斷斷續續，不成系統，人們偶一為之，但我們不能否認這些妖怪文藝作品的存在，是現今台灣妖怪奇幻藝術的早期源流。

在繪畫領域，「十殿畫」與「外方紙」是台灣妖怪形象最早的描繪。台灣第一家雕版印刷行「松雲軒」在一八三○年刊印《玉歷鈔傳警世》，書中出現十殿鬼怪、牛頭馬面，應是台灣人最早刻繪陰間怪物之畫。日治時期，西川滿將「外方紙」應用於雜誌插畫，或轉印成書本版權頁LOGO，可說是先驅的妖怪文創達人。

在音樂領域，早期妖鬼故事會經由「唸歌藝術」流傳。台灣兩大奇案「林投姐」、「周成過台灣」，於日治時期就有唸歌。到了戰後，丘丘合唱團的〈虎姑婆〉是大眾最耳熟能詳的歌謠。閃靈樂團以林投厲鬼為主題的專輯《永劫輪迴》，則讓閃靈獲得金曲獎最佳樂團獎。

在戲劇領域，日治時期有「林投姐」、「周成過台灣」歌仔戲，甚至灌錄成唱片。戰後，這兩大奇案也依然被注目，被改編為台語片，大受好評。除此之外，台語片也有《虎姑婆》、《蛇郎君》等等神怪作品。在電影藝術中，將台灣鬼怪傳說提升到新境界的導演，莫過於姚鳳磐，他製作了台灣第一部冥婚電影《鬼嫁》，轟動全島，開啟他一系列的台灣鬼怪電影。

妖怪與藝術之間的火花

妖怪如何與藝術產生火花？日本的妖怪文藝發展是很好的借鏡。

江戶時代，中產階級崛起，娛樂業發達，妖怪成為創作者很喜愛的元素。浮世繪創作中，妖怪是重要題材。在戲劇領域，出現「妖怪魔術」的怪奇表演藝術，就是以魔術手法製造出妖怪現身的幻術。這種技術會被歌舞伎演員應用於舞台之上，不過一般人也會在宴席之中表演這種怪異魔術。例如，人們利用燈籠光影變化，假造轆轤首出現的幻影。

江戶時代，妖怪與怪談不斷刺激劇場使用趣味、不可思議的表演形式。歌舞伎會使用「宙乘」的滑輪，讓演員升空，演出無腳幽靈的畫面。或者《東海道四谷怪談》創造出右眼囊腫的阿岩，因為被丈夫毒害而掉髮毀容，成為日本鬼怪最經典的形象，許多浮世繪都會描繪這個造型，連《七夜怪談》導演也坦言自己是依照阿岩傳統形象來創造怨靈貞子的外觀。

從江戶時代開始，妖怪就是日本藝術家鍾情的對象。到了現今，日本妖怪頻繁出沒於漫畫、電影、小說、電玩等場域，妖怪與藝術觸碰出來的火花可說是五光十色。曩昔，台灣文藝創作者，使用的奇幻、怪異題材多來自中、日、西方文化，難免有所局限。如今，創作者將在地妖怪傳說視為未開發的處女地，呼朋引伴來此開拓，我認為是本土奇幻文藝發展很重要的一個階段。

跨界合作：台灣妖怪的多音交響

我從事妖怪研究的主因，是為了寫妖怪小說。但我也認為，台灣妖怪能有多元發展。因此這幾年，我也會嘗試跨領域合作。譬如，我的《妖怪臺灣》被2Plus團隊改編為桌遊，並且授權國立臺灣交響樂團、故事工廠改編成舞台劇，在好萊塢製作電影配樂的作曲家張菁珊編曲，預計今年年底於台中首演。

我的輕小說《妖怪鳴歌錄Formosa》，劇情描述台灣妖鬼組成樂團，以奇幻時空反映白色恐怖情境。為了讓小說更立體，我與音樂家邱盛揚合作，實際創造「蛇郎君」、「魔女月裡」的主題歌，錄製CD附於書中。除此之外，這部作品也被改編為手機遊戲。並且，此作品也授權給台灣劇團，明年會推出改編音樂劇。同時，我也擔任公視影劇《妖怪人間》的顧問，在製作前期，向製作團隊分享台灣妖怪的相關典故。

台灣妖怪能在現代流行，很大原因是「台灣意識」的崛起，但我也認為不只如此。妖怪具有多種面向，它們是恐懼的化身，同時也呈現人們潛意識。妖怪無所不在，同時又千變萬化，刺激人們的想像力。台灣妖怪文藝復興，雖然相較其他國家只是星星之火，但我也很期盼，未來某一天台灣妖怪文化能夠開花結果，百花齊放。

NTSO × 故事工廠《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇

12/5 19：30

12/6 14：30

臺中中山堂

INFO 04-23391141、02-29115600

(本文摘自《PAR表演藝術 11月號第335期》)

《PAR表演藝術 11月號第335期》

(中時新聞網)