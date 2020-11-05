娛樂８點半》已故藝人戎祥，給人的第一印象就是「重量級」的體型，堪稱是演藝圈最稱職綠葉的他，不僅曾幫齊秦等大咖藝人製作演唱會，轉戰主持界、戲劇圈也都有不錯成績，更因為演出喜劇電影《瘋狂的賽車》，讓他片酬翻漲十倍以上，不過43歲時因為突發心肌梗塞逝世，讓人不勝唏噓。

戎祥出身於軍人世家，身為陸軍少將的父親雖然家教嚴格，但生性叛逆的他不僅就讀三所學校皆肄業，甚至違背父親要他從商意願，毅然踏入演藝圈，導致父子關係降至冰點，而他剛出道時曾幫齊秦、任賢齊等知名歌手製作大型演唱會，後來被發掘轉型製作綜藝節目，並擔任胡瓜助理，從旁學習主持技巧，接著更走到幕前擔任主持人，像在節目《百戰百勝》、《紅白勝利》、《金曲龍虎榜》等，都是固定班底，由於臨場應變能力相當快，讓他有台灣主持界「名嘴」封號，接著更跨足戲劇界，雖然推出多部作品，但多是擔任不起眼的配角。

戎祥與黃渤合作演出《瘋狂的賽車》，身價因此翻漲十倍。（圖／中時資料照）

2009年戎祥參與大陸電影《瘋狂的賽車》演出，不僅在劇中飾演黑幫老大一角，頗具喜感的演出，讓他成功打入大陸市場，名氣也因此水漲船高，此外更創作並主唱片尾曲《浮沉的兄弟》，足以見得他的多才多藝，而此部電影在票房也開出紅盤，大破一億人民幣，讓他挾持這股氣勢一路紅回台灣，演藝事業也有因此翻紅，片酬更是由20萬漲到200萬，立刻翻漲十倍之多，讓他開始轉移事業重心放在拍攝電影上，正式從綜藝咖成功轉型為電影咖，雖然之後接的作品多以綠葉配角為主，但戲劇邀約不斷讓他初嚐走紅滋味，尤其一年內接下8部戲，讓他年收入高達2千萬，可以說是創下事業巔峰，更被媒體譽為「台灣綜藝大哥」。

戎祥婚後傳出家暴、吸毒等負面傳聞。（圖／中時資料照）

戎祥2004年與賴芊合公證結婚，不過婚後沒多久先是戎祥被拍到帶2個妹上飯店，接著又傳出家暴醜聞，賴芊合更向媒體公開驗傷單，一度傳出兩人已簽字離婚，不過戎祥始終未簽字還將協議書撕毀，最後更在節目撮合下上演大復合，沒想到2007年時，因為吸食大麻入監勒戒，重創演藝事業，但老婆賴芊合仍一路相挺不離不棄，而戎祥勒戒期滿後擔任反毒大使，藉此挽回跌落谷底的形象，接著更在墾丁拓展副業「戎將軍手工包子」，初期名聲響亮，吸引遊客慕名而去，常常可見大排長龍的景象，但因理念與合夥人不合退出經營，接著又爆出商標權糾紛，創業之路可說是風波不斷。

戎祥猝逝留遺孀扛下千萬房債。（圖／中時資料照）

但或許是天妒英才，2013年時，戎祥在與友人的聚會上，因為喝酒突發心肌梗塞，雖然緊急送往醫院搶救，但仍舊宣告不治，享年43歲，猝逝消息傳出後震驚演藝圈，不過戎祥死前三天微博發文，都是與友人聚會喝酒的照片，也被推測是死因之一，不過被賴芊合否認此事，而戎祥無預警離世，讓妻子賴芊合扛下進2千萬房貸，沉重經濟壓力讓她只得復出拍戲賺錢，一度存款甚至只剩7千元，迫於無奈只好將與丈夫共築10年的愛巢賣掉，擺脫債務的她與友人合作直播生意，並與以色列籍男友感情穩定，走出喪夫陰霾重新出發。

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(中時新聞網)