55歲資深女星楊繡惠出道多年，個性幽默口條流利，時常在各大節目亮相。近日，楊繡惠吐露剛出道時被導演用言語性騷擾，但她沒在怕，當場罵髒話回敬。

楊繡惠日前上節目《命運好好玩》，談到父親是喜劇泰斗阿西，但不准她頂著星二代光環出道，要求靠自己拚出一片天，5年內沒有成績就結婚，所以大家都不知道她有個鼎鼎有名的星爸。當年才16歲的楊繡惠是新人，只能接演丫鬟等綠葉角色，某次突然接到導演的來電，內心既緊張又惶恐，畢恭畢敬的回應，想不到對方劈頭就問：「你是不是處女啊？」讓楊繡惠感到不悅，心中納悶是否為處女跟角色有什麼關連。

楊繡惠好聲好氣地反問導演：「那是不是處女是怎樣？」結果導演竟回：「沒有，我只是好奇啦，我想關心一下你是不是處女」氣得楊繡惠不顧新人身分，直接飆罵6字經便掛斷電話。

楊繡惠笑說小時候個性很硬，不像現在笑咪咪的，「我走路像螃蟹，都橫著走的！」隔天她打電話給執行製作抱怨導演不識相，「問我是不是處女，我現在可以告他是不是要性騷擾啊！」後來導演親自致電給楊繡惠道歉，但原本說好的40集戲分，慘被刪減到剩3集，讓主持人何篤霖忍不住罵：「太壞了，很壞！」

悲劇的事情還沒完，楊繡惠後來又遇到另一名導演向她借3萬元，擔心婉拒會被刪減戲分，只好勉為其難的答應，結果對方又開口第二次，直到殺青都沒有還錢，她無奈地說：「到現在已經過了大概35年了，我都沒有接過那個導演的電話。」

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(中時新聞網)