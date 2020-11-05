美海軍小鷹號航母曾多次與中共潛艦發生緊張的對峙狀況，其中一次在台灣海峽內。該艦目前已退役封存。（圖／美國海軍）

近幾年來美中戰略對抗升高，兩國水面艦艇已有數次在南海出現相互監控或當面對峙，而更令人好奇的是至少4次中共的潛艦與美國航空母艦出現對峙狀況，其中一次中共潛艦甚至接近至航母周邊魚雷射程內並主動浮上水面。近幾年大陸潛艦數量大幅增加，未來大陸潛艦在台灣周邊海域內監控美國軍艦的情況勢必暴增，對台灣自身防務與美中之間的軍事危機溝通機制都是嚴峻的挑戰。

從1996年台海危機之後，美國航母一直是大陸與美國軍事對抗時的痛處，當時大陸戰術上唯一可以制衡的只有潛艦，但潛艦性能與火力有限，不像現在可以動用包括陸基反艦彈道導彈、超音速反艦導彈等更具威脅性的武器。大陸的潛艦技術起步較晚，主要來自於前蘇聯與俄羅斯，其監控美國航母的過程多數未公開，其中4次狀況較為驚險，大部份也都獲得美中台軍方的證實。

首次的大陸潛艦與美國航母對峙是在1994年一場意外的遭遇，當時美航母小鷹號負有封鎖北韓的任務，航母艦隊在黃海靠近大陸一帶海域進行偵察，一艘不知情的中共「漢」級核動力攻擊潛艦海訓結束返航，在海上與航母戰鬥群遭遇，美方展開反潛機艦監控與攻擊準備，中共則派4架戰機升空支援，美方亦有戰機升空監控。航母戰鬥群最後決定後撤，對峙才獲解決。此一事件讓當時美國國防部長錢尼向北京提議建立兩國海軍海上航行雙邊通報制度，中共則開始加緊研究潛艦對航母戰術研究。

大陸潛艦第2次與美國航母對峙發生於2006年10月，一艘大陸039型「宋」級柴電潛艦未經通報長時間跟蹤了位於日本沖繩島小鷹號航母，在進入其魚雷射程時主動上浮，另美軍大為吃驚。當時有部份海外媒體曾報導此事，但美軍在事隔2年後才予以證實。美方對外宣稱這次遭遇是意外事件，以當時局勢穩定、航母訓練時未啟動反潛作業為藉口；中方則宣傳是其潛艦戰術運用得當，神不知鬼不覺地貼近美國航母至攻擊射程內，讓共軍對抗美國航母信心大增，也是對美軍的警告。

第3次美國航母與中共潛艦消息來自台灣軍方，時間是2007年11月，美國航母仍然是小鷹號。小鷹號原計劃停靠香港遭中共拒絕，便刻意取道台灣海峽返回日本橫須賀港，在沿著台海中線以東向北緩行時，發現一艘從蘭嶼前來的中共宋級潛艦和從海南演習準備訪日的導彈驅逐艦深圳號，同時在中線以西跟監美航母艦隊，小鷹號為此放慢速度觀察中共軍艦動態，前後在台海滯留了28小時後駛出海峽，危機才宣告解除。這也是1996年台海危機後，美中軍艦首次在台海發生對峙狀況。

大陸方面的消息還傳出，2015年發生第4次中共柴電艇與美國雷根號航母在日本南部海對峙狀況，但至今未有相關國家的官方予以證實。

至今為止，具有高度隱密性的潛艦仍被軍事專家認為是航母最實在的威脅，前美軍太平洋司令基廷曾表示，大約有近300艘潛艦會在西太平洋區域內活動，其中超過1/5是大陸潛艦。大陸的潛艦數目不只快速增加，其活動範圍早已遠超過近海區域向遠處太平洋前進。

據大陸軍事專家估計，共軍目前約有60艘常規潛艦以及約20艘核潛艦，美軍近年來大量地在南海與西太平洋進行演習，或在台海與南海執行「航行自由」任務，中共潛艦對美艦監控任務也因而大增。尤其是近期兩岸關係更加緊繃，大陸除了極頻繁的空中巡航偵察之外，水下任務肯定也不會少，未來在台灣周邊海域出現中共潛艦想必也是意料中事。

(中時新聞網)