【回憶殺】84歲「寶島歌后」紀露霞66年前以《黃昏嶺》、《望你早歸》等曲走紅，甜美嗓音獨樹一格，是50年代知名的女歌手，與文夏、洪一峰並駕齊驅。但她不眷戀五光十色的娛樂圈，25歲嫁給飛官丈夫高必達引退，未料罹患失智的老公走失後斷了音訊，從此天人永隔。

紀露霞在家中排行老五，幼年被送給鄰居當養女，所幸遇到好人家，度過愉快的童年。從小愛唱歌的她，遇到伯樂「廣播大王」吳非宋，引薦到廣播電台獻唱，甜美迷人的嗓音隨之傳開，被許多人讚賞，得到更多演出機會，逐漸稱霸台灣歌壇。

爆紅的紀露霞到處巡迴表演，竟遇見命中注定的正緣。某年她到嘉義水上機場勞軍，邂逅英姿挺拔的飛官高必達，他主動向紀露霞搭訕：「如果寫信給你，你會不會回？」後來他果真寫信到電台，兩人開始聯絡，逐漸墜入情網。25歲那年，紀露霞為愛拋下名利，果斷放棄如日中天的歌唱事業，甘願當丈夫背後的小女人，婚後生下三個孩子，卸下光環轉為平凡的家庭主婦，直到55歲才以歌唱老師的身分復出。

紀露霞當年急流勇退，嫁給飛官高必達退出歌壇。（圖／中時資料照）

未料，有失智症的高必達在2004年走失，心急如焚的紀露霞拚命尋找，只怕丈夫在外頭冷了、濕了、餓了，天天以淚洗面，不幸的是，2年後等到的是丈夫的白骨，令紀露霞心碎不已，好長一段時間都不敢唱成名曲《望你早歸》，因為每次演唱都會想起苦等不到丈夫回家的悲痛回憶。

沉澱了好幾年，紀露霞漸漸走出喪夫的遺憾，不僅重新唱起《望你早歸》，80歲時將和老公的回憶寫成書《紀露霞的歌唱年代》，並記錄出道至今的點點滴滴，感激歌迷們從不嫌棄她老。3年前紀露霞參加第28屆金曲獎，榮獲「特別貢獻獎」殊榮，感謝她為歌壇的付出。

紀露霞84歲仍活躍歌壇，並提攜後輩。（圖／中時資料照）

現年84歲的紀露霞身體硬朗，沒有選擇退休，繼續活躍歌壇、教學生唱歌，她慶幸自己唱了那麼多年的歌，嗓音沒有太大的變化，想要好好把握時間，為自己熱愛的歌唱盡一分心力。

(中時新聞網)