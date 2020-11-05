美國大選引發全球關注，宅神朱學恒日前在臉書直播中斷言，「當然是拜登贏」，而今天美國大選正在陸續開票中，川普自稱已獲得大勝。對此，有網友則說宅神猜輸了，對此，他本人今(4日)晚間在直播也做出回應，「真的很天真，票還沒開完...」。

美國總統選舉開票後，川普在推特上表示，他在大選中取得大勝，但拜登仍想竊取大選成果，絕對不會讓他得逞，並強調投票所關閉後的選票不能列入計算。不過這段推文已遭推特標註「內容爭議且可能誤導」。

對此，朱學恒今晚在臉書直播中則說，「美國人認為拜登就是一個做了37年的公職的老人家，且也不是每個人都喜歡他 ，最近聽到美國人的講法，他們認為雖然川普個人私德差，但他讓人民賺到錢、讓人民找到工作，加上可能覺得以前民主黨表現沒有很好，歐巴馬出一張嘴，很會演講」。

另外，直播中針對網友表示「猜輸美國大選」，朱學恒則回應，「真的很天真，票還沒開完，就說我猜輸，不是不是。」他也直言，川普早就在鋪梗，不論大選結果如何，他的律師團早就準備好，一路告上去。

(中時新聞網)