中信兄弟在台灣大賽G4派出本土王牌黃恩賜先發對上統一獅，不過他已經1個月沒在正式比賽登板，此戰教練團也相當關心他的狀況，6局下半出現亂流，投手教練佛斯特上場換投，但當下黃恩賜還想繼續拚，最後才有些不甘願地將球交給教練退場。

10月初黃恩賜在賽前練跑時不慎腳扭傷，這期間僅對味全龍練習賽先發2.2局，今日在關鍵一戰掛帥先發，繳出5局無失分、僅被敲5安的好投，拿下個人總冠軍賽首勝，「喜歡跟隊友一起凝聚的感覺，這是打球最喜歡的氛圍。」

此戰黃恩賜開局偶遇亂流，總教練丘昌榮看出他有些緊張，「他受傷以後今天用球數是最多的，一開始他投得很小心，常常好球數落後，但是已經不容易了，他今年的表現相當好，今天遇上危機也都能化解。」

黃恩賜在6局上半一開局面對高國慶擊出投手方向滾地球，要接球時腳滑了一下發生守備失誤，他當下不斷對休息室示意自己沒事、不用暫停，續投情緒強烈，不過下一棒潘武雄敲安，佛斯特仍喊暫停走上場，「我告訴教練要繼續投，但佛斯特說知道我盡力了，不想冒險，我說還想丟，但他手伸出來，說了兩次『球給我』。」最後黃恩賜才不甘願地走下丘。

幸運的是黃恩賜趕在總冠軍賽前傷癒歸隊，即使退場後在場邊也不斷為隊友歡呼，展現亢奮的一面，「今年如果順利的話，這應該是最後一次上場，但如果有需要，我還是會盡我的能力丟。」

(中時 )