1名妙齡女乘客在廣州地鐵車廂內吃瓜子，更亂丟瓜子殼、未依規定配戴口罩。其他乘客勸阻，卻反遭女子高聲嘶吼反嗆。(翻攝陸媒畫面)

在許多國家，捷運、地鐵都是禁止飲食，尤其在疫情期間，出入更規定要配戴口罩。不過近日大陸廣東廣州市卻有一位妙齡女乘客大膽在地鐵車廂內大嗑瓜子，還將瓜殼亂丟。被其他民眾勸阻後，女乘客竟摘下口罩，飆英文大吼回嗆：「I'm not bad, but I do that.」女乘客因涉違反《關於印發廣州市城市軌道交通乘客守則的通知》，此事件已交由警方處理。

綜合陸媒報導，事件發生在廣東廣州市上月31日，一名推著行李箱的女乘客在廣州地鐵四號線上大學城北站至萬勝圍站之間，於車廂內吃瓜子，更亂丟瓜子殼、未依規定配戴口罩。其他乘客見狀試圖勸阻，卻反遭女子高聲嘶吼反嗆，狂飆英文回擊表示「I'm not bad, but I do that」。（我並不壞，但偏要讓你不快）。

狂妄的女乘客高聲嗆民眾的畫面也被現場目擊者拍下影片，並將其曝光，引起熱議，在微博熱搜有多條以「女子地鐵扔瓜子殼用英文回懟勸阻者」標題的被轉發。目擊者透露，車廂內民眾起初只是善意用中文提醒不要亂丟垃圾、戴上口罩，女子就開始用英文大聲嚷嚷，還得讓乘客改用英文勸說。

據報導指出，陸網友推測這位妙齡女子應長期在外國生活，大批女子行為太過狂妄；不過也有人感嘆，隨著教育水準的提升，市民大眾更勇於制止這種擾亂社會秩序的行為，願意挺身而出。

事後，地鐵公司於11月2日表示，此事件已交由警方處理，該女乘客涉違反《關於印發廣州市城市軌道交通乘客守則的通知》，將依法懲戒。

(中時新聞網)