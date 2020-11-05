網路民調顯示，有4成網友表示非常關心美國大選。(翻攝自YAHOO)

美國總統大選今(4)日陸續開票，因結果將牽動世界局勢走向，令各界相當矚目，台灣人也對此事高度關注。根據一份最新網路民調顯示，有4成網友表示非常關心此次美國大選，此外，有超過5成網友選擇透過網路媒介，獲取美國大選開票的第一手資訊。

網路媒體《YAHOO》以「你關心美國總統大選開票嗎？」進行網路投票，投票時間為11月4日至9日，截至5日凌晨0時10分，已有6000多名網友投票，結果顯示，有40.5%網友表示非常關心，還算關心的則有39%，不太關心的為12.4%，非常不關心4.1%，另外有4%的網友未表示意見。

在透過什麼管道取得最新開票過程的部分，有51.8%網友選擇網路即時開票，19.6%過電視轉播，17.1%選擇透過社群媒體，還有4.3%網友透過其他管道，同時，有7.2%網友則沒表示明確意見。

此外，該網路民調也詢問網友是否了解美國總統大選，有12.5%表示非常了解，47.5%表示還算了解，29.2%不太了解，5.8%非常不了解，沒有表達明確意見的網友則有5%。

對於台灣人關注美國大選的熱情超乎尋常，宅神朱學恒日前也在臉書上嘲諷台灣川粉的「阿Q式言論」，並期待這些「台灣川粉」會怎麼崩潰。

(中時新聞網)