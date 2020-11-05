嘉縣大林鎮某所大學一名男同學今年5月16日在校內圖書館偷拍女學生遭發現，女同學至大美派出所報案，並由校內性平委員會處理，孰料10月28日該名男同學又偷拍女生，並手摸自己大腿發出喘氣聲，女學生11月2日向民雄分局報案，警方已依法定程序辦理。

民雄警方指出5月16日接獲女學生至大美所報案，稱男學生以手機側拍影像，該女學生發現遭拍後，質問該男並要求刪除手機內照片，事後也立即向該校提出申訴，由該校性平委員會專員受理該案並至大美派出所詢問員警由校方處理是否妥當，經處理員警與該校性評委員會專員連繫後，確認該校已立案並處理中，員警將此事告知報案人，已依法定程序辦理。

警方說，10月28日在同校園內，也有另名女同學遭該同一名男學生以手機類似情形拍攝其大腿，並自己以右手在大腿磨蹭及發出氣喘聲，該名女學生認為有被性騷擾的情形，11月2日向民雄分局民雄派出所報案，分局依規定受理，已按程序轉請該校性別平等委員會依規定處理。

警方呼籲．學子在校園內外發生該類案件時，應勇於向警察或校方舉發，不能讓歹徒有僥倖的心理，另，分局已加強校園周邊安全維護，並與各學校建立聯繫平台，以確保校園安全。

(中時 )