行政院長蘇貞昌深夜赴宜蘭，為台鐵基層員工打氣。（李忠一攝）

行政院長蘇貞昌昨（4日）深夜11時許抵達宜蘭，為台鐵道班工等基層人員打氣，今天（5日）凌晨0時許離開，蘇貞昌對台鐵員工說：「大家的辛苦、努力，政府看到了。」來宜蘭是要與大家一起打拚，盼交通更安全、台灣更好。

蘇貞昌與交通部長林佳龍、宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀等人深夜抵達宜蘭市東港路平交道，蘇貞昌請道班工品嘗消夜，並特別為他們打氣、加油。

蘇貞昌表示，去年台鐵營運是歷史新高，事故是歷史最少，是大家辛苦、努力的成果，最近所謂的斷軌事件，社會上對我們有要求，我們還要再加油。他說，最基層的同仁工作最辛苦，都是要利用晚上火車班次較少的時間工作，也因為有各位辛苦的工作，才有安全行駛的火車、便利的交通。

蘇貞昌表示，他不是閒閒睡飽就過來，他是忙了一整天後才過來，也不是隔天就可以補眠，早上8點開始還得忙整天，前來宜蘭是要代表政府，向大家表示敬意與感謝。

(中時 )