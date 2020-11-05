電商年度慶典雙11火熱開打!全台最大電子商務集團PChome網路家庭旗下PChome 24h購物宣布強勢宣布結盟電信龍頭「中華電信」，共同打造O2O虛實整合的消費戰線，再添線下通路最強盟友。

PChome 24h購物延伸消費場域至中華電信實體門市，偕同電信業與民眾生活相關的多項資源，以創新跨界營銷策略，為雙方會員祭出最強11大利多，跨界結盟加乘品牌效益；包含申辦中華電信5G指定方案即贈萬元VR／AR好禮、PChome會員專屬行動優惠、MOD專屬PChome好康等。

PChome網路家庭董事長詹宏志表示，每年的雙11已經成為網友相當期待、釋放消費潛力的全民購物運動，期望邀請更多產業及通路一起加入這個由網路發起的購物嘉年華，今年PChome與中華電信首次合作推動雙11，共同串連彼此的會員和資源，推出從線上延展到線下的虛實整合消費體驗，透過網路業和電信業的結盟，不僅推出各類優惠活動，也能讓消費者體驗到雙11帶來的美好生活體驗。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信自今年6月30日正式啟用5G服務後，便不斷跨領域合作，與策略夥伴聯手透過軟硬結合、垂直整合思維，共同佈建國家5G黃金生態圈。

看準全年最強電商採購旺季，PChome 24h購物今年與中華電信強強聯手，除狂祭優惠活動外，今年首創情境式購物，推出3C創客、親子生活、玩美變型等11大會場，消費者可透過沉浸式購物體驗，輕鬆快速採買主題商品。

此外，PChome連續第4年打造全台電商唯一的國際級雙11盛會，結合消費＋娛樂體驗，共邀全民搶好康同樂，更首度拓展雙11活動戰線至線下，建構最有趣、熱鬧的大型實體活動，全面升級O2O購物體驗，持續透過新穎銷售模式和品牌布局策略。

(中時 )