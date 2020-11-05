外資加碼大陸債券的熱情持續高漲。中國人民銀行（大陸央行）上海總部4日揭露數據顯示，截至2020年10月底，境外機構持有銀行間市場債券3兆元（人民幣，下同），較9月底增加544.81億元，約占銀行間債券市場總託管量的3％。從券種看，境外機構的主要託管券種是國債，託管量為1.73兆元、占比57.7％；其次是政策性金融債，託管量為8828.2億元、占比29.4％。
據界面新聞從中國外匯交易中心獲悉，2020年前3季的境外機構在銀行間市場共成交33.2兆元、年增率達到88％，同時一樣統計到第3季底，參與銀行間外匯和債券市場的境外法人機構分別達到113家、552家，其交易帳戶數已經占到各自市場的10％和16％。
中國外匯交易中心副總裁崔嵬表示，日均交易規模不斷攀高，既是外部機構與資金對大陸市場的信心，更體現市場魅力，也看好未來境外投資者進入大陸金融市場的步伐會越來越快。
(旺報 )
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