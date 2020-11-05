根據Wind數據顯示，大陸A股已經有605家公司公佈2020年度業績預告，透過業績預告類型顯示，預增公司106家、續盈11家、扭虧70家、略增的則有47家，合計報喜公司比例為達到38.7％。分行業來看，業績增幅預計翻倍股主要集中在化工、醫藥生物、電子等行業；從所屬板塊來看，業績預計翻倍股中，主機板、中小板、創業板分別有9檔、76檔、17檔。

在業績預喜公司中，根據新浪財經報導，具體個股觀察以天賜材料預計淨利潤增幅最高，公司預計全年實現淨利潤增幅中值為4189.22％；達安基因、海欣食品預計全年淨利潤年增率中值分別為2178.11％、1142.71％，增幅位列第二、三。而業績預降、續虧、首虧公司家數分別有52家、54家、73家。

此外，中證指數公司也表示，為進一步提升指數可投資性，決定修訂中證全球中國互聯網指數、中證中國內地企業500行業指數系列、中證中國內地企業500動量指數、中證中國內地企業500等風險加權指數、中證TMT150指數、中證申萬一帶一路主題投資指數、上證大宗商品股票指數、上證智慧製造主題指數和上證農業主題指數的編制方案。

(旺報 )