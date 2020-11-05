美國大選開票陷入膠著，川普自行宣布當選，引發民主黨拜登陣營及支持者不滿。台南成功大學政治學系副教授蒙志成表示，開票爭議延燒可能導致美國內部激化衝突，美國的變數會導致台海的脆弱，升高風險。

台南成功大學政治學系副教授蒙志成接受香港媒體《中評社》專訪時表示，現在美國大選因雙方票數差距頗近，以及郵寄選票爭議的延燒，最終可能導致美國內部激化衝突。因在美國總統選舉日之後至2021年1月新任美國總統宣誓就職之前，可能是台海出現軍事衝突的危機時刻。

蒙志成指出，在美國大選塵埃落定前，大陸軍機、船艦都可能進行相關軍演，順便測試台灣內部對軍事壓力的承受度，透過抓參數的方式，套出台美軍事合作的劇本。

蒙志成說，此刻的美大選的混亂局勢，會是大陸測試台灣底氣，以及美國防衛台灣決心一個千載難逢的契機。川普先聲奪人創造勝選印象，拜登陣營勢必不服氣，未來的美國社會也會因此埋下分裂、對立、動盪的因子。

(中時新聞網)