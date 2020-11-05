獨立樂團「東波EastWave」由阿崧、夏衝動、凱文、Jemmy、John組成，將發行首張專輯《Wonder! Wander!》，並宣布12月19日於台北三創 Clapper Studio舉辦專輯同名演唱會發片場，推出全新單曲〈Endin’ Tonight〉邀來李優合作，能與心目中的女神合作對唱這首分手情歌，讓東波樂團羞喊得到「天上掉下來的禮物」，甚至還自爆組「李優後援會」當電腦D槽存音檔的名稱。

李優在MV中玩起cosplay角色扮演起水手服美少女戰士力，抗怪獸博士的超現實劇情，只見五人槍戰大亂鬥後沒受傷卻哀鴻遍野，原來李優超萌扮相讓五位大男生「內傷」直呼太犯規，面對愛打電動、有宅味又才華洋溢的東波五人組，李優笑說：「這五位都是我的菜！」

東波樂團與李優在經過MV遊戲劇情互動後，彼此的互動也變得熟稔，在閒談之中才發現原來6個人的共同嗜好竟然都是電動迷「打電動」，李優笑說：「不知道為什麼看到男主角的臉好幾次都差點笑出來，幸好忍住了，覺得團員們穿上遊戲中的衣服每個人都很可愛，很適合他們！」而被問到團員五位可愛大男孩當中哪一位最接近李優的理想型、試問要她「五選一」，李優竟妙答：「我的理想型是善良有愛心，有才華加分，最好有點宅也喜歡在家追動漫跟玩遊戲，東波的團員們應該都有符合這個資格！！」此話一出，讓東波五位團員樂到嗨翻，還笑說：「受到女神青睞！晚上要睡不著覺了！」

(中時 )