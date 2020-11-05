前蜜蜂少女隊曾詠熙（Teresa），近來推出新曲〈Softly〉，與男友T-MA（馬敬恆）合唱，順勢公開戀情，兩人相戀3年半，她曾罹患肺病，經檢查肺部有4公分腫瘤，一起走過風風雨雨，至今她康復痊癒，兩人戀情也更加堅貞。她生病時稍微走路就會喘、爆瘦到40公斤，剛好新加坡家裡也發生財務危機，母親替人作保被拖累，家中房子還因此賣掉還債，在最艱苦的時刻，幸有男友馬敬恆悉心照顧，照料上醫院回診和生活大小事，曾詠熙也因此撐了過來。

他們日前甜蜜合拍新歌MV，馬敬恆身高180公分，但一幕需要在18層樓陽台對嘴的畫面，讓有懼高症的他差點腿軟，「因為陽台欄杆只到我腰部，而且又細，上面還貼著『請勿倚靠』的告示，當時我有跟導演求情，但導演非常堅持這個景，所以我只能照做。」他又說：「MV裡我要裝酷，但其實腳一直在發抖！」曾詠嘻則力挺男友，甜蜜撒嬌說：「不管怎麼樣，你就是我的白馬王子，別抖，換我來照顧你。」

(中時 )