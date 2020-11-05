PTT上有網友發現，日前參議員桑德斯神準預測美國大選目前的戰況。(翻攝自PTT)

美國各州持續進行總統大選開票，選戰陷入膠著狀態，民主黨候選人拜登在數個搖擺州一度落後，但4日晚間他在密西根和威斯康辛逆轉領先川普，使美國大選出現新的走向。有網友發現，拜登先前黨內初選時的競爭對手、參議員桑德斯日前就曾神準預測現實戰況，不少網友看到後也紛紛高喊「先知」。

PTT上有一名網友發現，桑德斯10月23日接受媒體訪問時曾表示，在賓州、密西根、威斯康辛等州，會收到大量的郵寄投票，而且他們會等到到比較晚才開始統計這些選票。

桑德斯還預測，大選夜晚上10點左右，川普很可能在密西根、賓州、威斯康辛領先，並自行宣布當選，然後到郵寄選票開始計算時，才發現拜登都贏下了這些州。並指出，，到時川普會說這是作票，並稱郵寄選票有問題，而他對這個結果感到十分擔憂。

桑德斯神準預測美大選走向宇川普反應，網友們看到後紛紛大喊「先知」。

桑德斯受訪的影片被發佈到PTT上後，引起網友熱議，許多網友紛紛表示，「先知」、「神預言」、「太神拉」、「結局這樣，真的先知」、「這才是真先知，而且是有根據的跟神棍那種不一樣」、「超猛，完全料中」、「原來他才是未來人？」。

還有網友指出，「川普照劇本演出」、「他太了解川普了」、「這影片到時候上法院作佐證，川普就很難找攻擊點了」、「這什麼奇異博士，川普敗選的1400萬種結局都被你看到了」、「這對川普的了解也太神」。

(中時新聞網)