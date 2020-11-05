美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統大選關鍵搖擺州威斯康辛州由民主黨籍候選人拜登以49.4%得票率勝出，奪下10張選舉人票，現任總統川普得票率為48.8%。目前拜登已奪下248張選舉人票，川普拿下214張選舉人票。川普陣營已經表示，會立即要求威斯康辛州重新計票；同時，已在密西根州、賓州提起訴訟，要求立即停止選舉計票作業。

2020美國總統大選結果，只要有候選人率先拿下過半270張選舉人票，即可入主白宮。川普在2016年大選拿下威斯康辛州，2020大選翻盤，根據CNN報導，拜登以49.4%得票率勝出，奪下10張選舉人票。

目前拜登選舉人票248票，若再拿到密西根州16張，和內華達州6張，就能達到270張選舉人票的勝選門檻。

川普陣營稍早先表示，立即要求威斯康辛州重新計票，路透社剛剛報導，川普陣營透過聲明指出，今天已向密西根州索賠法院（Michigan Court of Claims）提出訴訟，以停止繼續計票，同時要求檢視已經開完的選票。

另據CNBC報導，川普陣營已在密西根州、賓州提起訴訟，要求立即停止選舉計票作業。

文章來源：Trump campaign sues to stop ballot count in Michigan
文章來源：POLITICS Trump campaign says it is suing to stop Michigan and Pennsylvania ballot counts in fight over access to tally sites

(中時新聞網)

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