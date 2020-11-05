美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統大選關鍵搖擺州威斯康辛州由民主黨籍候選人拜登以49.4%得票率勝出，奪下10張選舉人票，現任總統川普得票率為48.8%。目前拜登已奪下248張選舉人票，川普拿下214張選舉人票。川普陣營已經表示，會立即要求威斯康辛州重新計票；同時，已在密西根州、賓州提起訴訟，要求立即停止選舉計票作業。

2020美國總統大選結果，只要有候選人率先拿下過半270張選舉人票，即可入主白宮。川普在2016年大選拿下威斯康辛州，2020大選翻盤，根據CNN報導，拜登以49.4%得票率勝出，奪下10張選舉人票。

目前拜登選舉人票248票，若再拿到密西根州16張，和內華達州6張，就能達到270張選舉人票的勝選門檻。

川普陣營稍早先表示，立即要求威斯康辛州重新計票，路透社剛剛報導，川普陣營透過聲明指出，今天已向密西根州索賠法院（Michigan Court of Claims）提出訴訟，以停止繼續計票，同時要求檢視已經開完的選票。

另據CNBC報導，川普陣營已在密西根州、賓州提起訴訟，要求立即停止選舉計票作業。

(中時新聞網)