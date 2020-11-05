馬英九自從卸任總統之後，到處趴趴走，參與不少民間活動。前台大教授彭文正自爆，自己曾擔任馬英九時期的第一屆檢察官評鑑委員會委員，跟馬英九見面，就覺得這個人熱情、客氣、溫暖，讓人不會尷尬。

彭文正接受前高雄市新聞局長王淺秋主持的《千秋萬事》節目專訪時透露，2015年，他還是默默無聞的台大教授，只是他做了一件比較博版面的事，當時他擔任檢察官評鑑委員會的委員，那一年碰到馬英九是不是涉及洩密、民進黨立院黨團總召柯建銘有沒有關說，因牽涉到一堆檢察總長、檢察官，這件案子被移送檢察官評論委員會，那時馬英九當總統。

彭文正甚至自爆，大家都把他歸類到綠的，認為他是台獨分子，其實他是馬英九時期任命的檢察官評論委員，後來他突然躍居版面成為有點走司法改革的人，只有他和稅改聯盟的陳志龍，都是台大校園的邊緣人，其他的人都直接去當官了。

彭文正坦言，馬英九、前高雄市長韓國瑜、行政院長蘇貞昌，是那種你見了面，就會覺得這個人熱情、客氣、溫暖，不會讓人尷尬，不會覺得雙方坐著，「接下來你是要怎樣？你想幹嘛？你要幹嘛？」王淺秋聽到不禁笑了出來。

(中時新聞網)