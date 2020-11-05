美國大選開票現場畫面。

（7：30更新）美國總統大選目前開票結果仍是由拜登取得264選舉人票領先川普的214票，目前尚未開完票數的選區包賓夕法尼亞州（20票）、北卡羅來納州（15票）、亞利桑那州（11票）、內華達州（6票）、喬治亞州（16票）、阿拉斯加州（3票），根據「福斯新聞」（Fox News）統計，當中除了內華達州拜登暫時以0.6百分點領先川普外，其餘地區都是川普領先，拜登只要拿下內華達州6票就能達到270票勝選門檻。

美國總統大選投開票作業持續進行，共和黨尋求連任的川普與民主黨候選人拜登，目前選舉人票數，拜登以264票比214票領先川普。美大選結果，只要有候選人率先拿下過半270張選舉人票，即可入主白宮，拜登現在距離當選門檻，僅差6票。根據美國有線電視新聞網CNN最新報導，大選關鍵搖擺州密西根州，拜登以49.8%的得票率勝出，現任總統川普得票率則為48.6%，拜登奪下密西根州16張選舉人票。

拜登若再拿到內華達州6張選舉人票，即使賓州開票結果未揭曉，仍能達到270張選舉人票的勝選門檻。

●拜登：將取得足夠270張選舉人票，當選總統。

拜登在台灣時間今天清晨5點多召開記者會，他說：「經過一夜的漫長計數之後，很明顯，我們贏得了足夠的州，達到贏得總統職位所需的270張選舉人票」。

但仍有變數

1. 川普陣營要求威斯康辛州重新計票。

2. 川普陣營已在密西根州提起訴訟，要求暫停計票，直到該陣營獲得「有意義的監票權」；同時並宣布，由於賓州開票也缺乏透明度，將在賓州採取法律行動，要求暫停計票。

全美目前還沒開完選區：

賓夕法尼亞州（20票）、北卡羅來納州（15票）、亞利桑那州（11票）、內華達州（6票）、喬治亞州（16票）、阿拉斯加州（3票）。

民主黨拜登拿下選舉人票：

新罕布夏州（4票）、羅德島州（4票）、佛蒙特州（3票）、麻薩諸塞州（11票）、康乃狄克州（7票）、德拉瓦州（3票）、紐約州（29票）、紐澤西州（14票）、馬里蘭州（10票）、華盛頓特區（3票）、維吉尼亞州（13票）、伊利諾州（20票）、明尼蘇達州（10票）、科羅拉多州（9票）、新墨西哥州（5票）、華盛頓州（12票）、奧勒岡州（7票）、加州（55票）、夏威夷州（4票）、緬因州（3票，備）、內布拉斯加州（1票，備）、威斯康辛州（10票）、密西根州（16票）

川普拿下選舉人票：

佛羅里達州（29票）、俄亥俄州（18票）、愛荷華州（6票）、南卡羅萊納州（9票）、西維吉尼亞州（5票）、阿拉巴馬州（9票）、印第安納州（11票）、肯塔基州（8票）、田納西州（11票）、密西西比州（6票）、密蘇里州（10票）、阿肯色州（6票）、路易斯安那州（8票）、北達科他州（3票）、南達科他州（3票）、內布拉斯加州（4票，備）、堪薩斯州（6票）、愛達荷州（4票）、奧克拉荷馬州（7票）、德州（38票）、蒙大拿州（3票）、懷俄明州（3票）、猶他州（6票）、緬因州（1票，備）

●備註：美國總統大選採選舉人制，絕大多數的州都是採取贏者全拿，只要總統候選人在該州獲得多數票，就能贏得該州所有的選舉人票；不過，只有緬因州和內布拉斯加例外，允許分配選舉人票。

(中時新聞網)