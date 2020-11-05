市場密切關注美大選最新發展！美股勁揚 道瓊上漲367點 06:022020/11/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在市場密切關注美國總統大選最新發展之際，華爾街股市今天勁揚收紅，不顧總統川普陣營提出法律挑戰產生的風險。 道瓊工業指數上漲367.63點或1.34%，以27847.66點作收。 標準普爾指數上揚74.28點或2.20%，收3443.44點。 科技股那斯達克指數勁揚430.21點或3.85%，收11590.78點。（譯者：楊昭彥）1091105 (中央社) #指數 #總統 #大選 #市場 #標準 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 美國總統大選總整理》拜登翻盤奪威州 距入主白宮差22票 - 國際 拜登翻盤拿威州 川普要求重計票 緊急提訴訟要求密西根、賓州停止計票 - 國際 搖擺州雖未定 拜登陣營：今日可宣布勝選 - 國際 拜登若得這3州 就以270票超低空險勝 - 國際 不斷更新》拜登248對川普214票 拜登逆轉威斯康辛 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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