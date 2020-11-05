在市場密切關注美國總統大選最新發展之際，華爾街股市今天勁揚收紅，不顧總統川普陣營提出法律挑戰產生的風險。

道瓊工業指數上漲367.63點或1.34%，以27847.66點作收。

標準普爾指數上揚74.28點或2.20%，收3443.44點。

科技股那斯達克指數勁揚430.21點或3.85%，收11590.78點。（譯者：楊昭彥）1091105

(中央社)