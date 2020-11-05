小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（5日）新聞重點。

【1】決戰郵寄選票 大選恐打延長賽

美總統大選3日舉行，由於仍有大量郵寄選票未開出，關鍵州在內許多州未完成計票，川普4日凌晨宣稱贏得大選，並指選舉出現「重大欺詐」，要求停止計票，揚言將某些州計票做法告上最高法院，但恐難如願。民主黨總統候選人拜登堅稱要等所有計票完成才算選舉結束。對川普準備打官司，拜登陣營說，法律團隊已準備妥當，隨時候教。

【2】拜登若贏 對台政策模糊化

美國總統大選結果陷入膠著，不過，大陸國際關係學者時殷弘仍提醒，一旦川普勝選，大陸要做好中美關係變得更壞的準備，兩國間軍事、經濟對抗將加劇。對於美中台關係，學者于強則認為，拜登主張美國對台政策要模糊化，一旦台海發生戰爭，美國不可能在第一時間採取行動。

【3】金融市場忐忑不安 股匯起波瀾

由於總統大選結果難產，加上川普揚言要訴請最高法院裁奪，市場瀰漫不安氛圍，在避險資金亂竄下，全球股匯同起波瀾，美國10年公債殖利率也大跌10個基點至0.786％；美股昨天則是在避險資金轉入科技股下開高，道瓊工業指數上漲255點或0.7％，報27,735點，標普500指數勁揚1.6％，那斯達克指數更暴漲2.7％。

【4】挺中天遭施壓 喜樂島主席施正鋒退黨

喜樂島聯盟主席施正鋒教授昨天表示，因不時必須受訪及邀稿，為了避免造成政黨的困擾，宣布退出喜樂島聯盟政黨。他也說，最近接受中時邀稿、幫中天新聞台發聲，就有如當年賣香菸成為228事件導火線，確實受到很大壓力。

【5】看見金盃亮光了 兄弟聽牌

台灣大賽G4中信兄弟與統一獅都派出本土投手一決高下，昨晚兄弟靠著黃恩賜5局無失分好投，以及詹子賢生涯台灣大賽首轟拉開分差，最後以6比3拿下第3勝，順利取得聽牌優勢，依過往數據來看，率先取得3勝1敗的兄弟有86.67％機率奪冠，最快今日就能在台南球場拋下黃色彩帶。

(中時新聞網)