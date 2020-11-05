據衛福部今年6月公布最新癌症登記報告指出，相較於前一年，乳癌每10萬人口的發生率為78.9，擊敗大腸癌的42.9，成為發生率最高的癌症，換算下來一天大約有38位女性罹患乳癌。「若跟30年前相比，台灣乳癌的發生率暴增6.5倍，近5年的發生率也成長20%。」台灣乳房醫學會理事長暨臺北榮總乳房醫學中心主任曾令民醫師說，新增患者雖分布於各個年齡層中，但低於40歲以下的年輕患者尤其需要注意，「因為死亡率較高！」

台灣乳房醫學會理事長曾令民指出，年輕乳癌患者缺乏警覺心，因此多數確診時已是晚期。（圖／曾令民提供）

衛福部針對20~44歲癌症死亡人數進行調查，發現近五年的整體死亡人數下降14%，但其中僅有乳癌的死亡率不降反增，上升8.7%。和信醫院曾針對40歲上下的乳癌患者分析五年無疾病惡化存活期，發現以同樣乳癌第三期比較，40歲以下的患者僅有43%，遠低於40歲以上的70%。

曾以〈葉子〉一曲暴紅的歌手阿桑，因罹患乳癌，年僅34歲驟逝，讓許多歌迷相當吃驚。（圖／報系資料庫）

許多名人都是這樣的例子，例如以《葉子》一曲走紅的歌手阿桑、演唱《甄環傳》主題曲的大陸歌手姚貝娜，都因罹患乳癌而在34歲辭世，42歲的主播簡立喆也在2年前確診，所幸抗癌成功。

42歲的主播簡立喆2年前確診乳癌，並切除部分左乳，目前已經抗癌成功，拆掉人工血管象徵重生。（圖／翻攝自簡立喆臉書）

曾令民說，「年輕患者沒有警覺，你想想看，一個大學生或20多歲年年輕人，怎麼會想到自己會得乳癌？所以出現症狀，就醫時大多是晚期，再加上腫瘤惡性度高、容易轉移，所以更加難纏。」

乳癌存活期比較圖。（資料來源/和信醫院）

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(中時新聞網)