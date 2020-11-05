依據衛福部最新資料顯示，乳癌竟擊敗大腸癌，成為發生率最高的癌症，其中40歲以下的年輕患者確診多是晚期，再加上腫瘤惡性高，死亡率也較高，使得乳癌死亡率不降反增。

「因為媽媽曾罹患乳癌，所以我一直有警覺心，但實在太快了！」41歲的波麗露露4年多前摸到乳房有硬塊，當時她剛生完二寶，日子過得相當忙碌，於是拖了3個月才就醫，沒想到確診為乳癌第二期。

41歲的波麗露露4年前確診乳癌，治療後又面臨復發轉移，面對病魔威脅，全家人雖然哭過、怨過，但仍積極向前走。（圖／波麗露露提供）

由於近7公分的腫瘤過大，需先進行標靶治療縮小腫瘤，才得以進行手術。而那時的她才正準備與家中兩個活潑可愛的幼子一起歡度36 歲生日，一個剛滿3 歲的大兒子準備上幼兒園、一個才1歲初的小兒子正需要媽媽照顧，原本平靜的生活遭遇180度翻轉，好不容易獲得的工作機會，也被迫中斷。治療前夕，全家人還相約到遊樂園遊玩，「那時候只想著要好好留下一家人快樂的景象，覺得這些景象都是人生走馬燈的最後回憶。」

沒想到波麗露露的母親卻在此時發現乳癌再次復發，最後母女同時動刀割除腫瘤，成為同病房的戰友。「當時心情很複雜，明明應該由我照顧媽媽，沒想到自己竟然無能為力。」但厄運還未終結，術後歷經約半年療程，原以為人生終於可以從「乳癌」畢業的露露，卻在去年6月，因不時感到後背肌肉拉傷般的疼痛，11月回診追蹤時，檢查出第一大肋骨、脊椎與肺部的乳癌轉移病灶，後期更因暈眩無力、無意識肢體動作、全身肌肉抽筋，進一步做了腦部核磁共振檢查，報告顯示腦中有4.33公分的大腫瘤。

波麗露露記錄抗癌的點點滴滴，當她第一次裝上人工血管準備注射化療藥物時，因副作用而不斷腹瀉，感到全身無力。（圖／波麗露露提供）

死亡威脅再次籠罩全家，早熟細膩的兒子十分擔心媽媽，多次躲在國小廁所哭泣，讓波麗露露很不捨，但也直言「哭也不能解決問題，不如就笑吧！」第二次面對更嚴苛的療程，露露也透露生病後，讓她的生活態度變得更加積極，「最近太閒太無聊，我還在想要不要去當Uber 司機呢！」露露說。

「許多人都以為罹患乳癌，人生就像走到終點，但現在，透過穩定治療、定期追蹤，與癌和平共存，只要願意是做得到的！」

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(中時新聞網)