根據國健署公布最新的國人乳房X光攝影篩檢成果，今年篩檢率首度攀升至40.7%，比起往年的2~3成進步許多，但仍明顯低於日、韓其他亞洲國家，其中又以45~54歲篩檢率最低，僅有38%。國健署分析原因可能是工作家庭忙碌，再加上害羞、怕痛、僥倖心態所致。

台灣乳房醫學會理事長暨臺北榮總乳房醫學中心主任曾令民說，45歲之後才有乳癌公費篩檢，但若屬於高風險族群，例如初經早、長期服用荷爾蒙藥物、或是有年輕乳癌的家族史，都建議更早就定期篩檢。

「乳癌的原因相當多，其中家族史十分關鍵，尤其是血緣關係愈親近，關係就更加密切，由於1公分的腫瘤需5~10年才會形成，所以建議以家族史的確診年齡為基準，提前10年開始進行篩檢。」

台灣推廣乳癌篩檢有成，今年篩檢率首次突破4成，但仍低於日、韓等亞州國家，尤其45至54歲篩檢率最低。（圖／報系資料庫）

舉例來說，如果媽媽在35歲時罹患乳癌，建議女兒從25歲起就要提高警覺，「但不要認為乳房自我檢查就好！」曾令民說，每個月的乳房自我檢查並非絕對，建議搭配定期進行超音波或攝影等影像檢查較為準確。

「亞洲女性的乳房組織較為緊實，導致篩檢的『偽陽性』與『偽陰性』比例偏高。」亞東醫院影像醫學科醫師陳振德說，台灣約有10%~20%的乳癌無法透過傳統乳房攝影偵測出來，導致患者常怨懟雖有定期檢查，卻仍無法早期發現。

隨著乳房組織鬆緊度不同，適合的篩檢工具也不同，如乳房組織較為緊實者，可使用超音波檢查。（圖／123RF）

陳振德說，近年發展出的最新3D乳房斷層攝影，以多種角度拍攝乳房得到影像，再經由電腦重新組合，相較於傳統2D乳房攝影只有固定兩個拍攝角度，可消除掉原本重疊的組織干擾，有助區别真實病灶與重疊之不均匀乳腺組織。

根據國外醫學硏究指出，相較於2D乳房攝影，使用3D乳房斷層攝影可平均提升乳癌檢測率29%。其實每種檢查都各有功用，曾令民建議依照醫師指示即可，醫師會根據乳房組織的鬆緊度加以選擇。45歲以上女性屬於公費篩檢，若想提前自費篩檢，乳房超音波約800多元、2D攝影約1800多元，3D斷層攝影約3600元左右。

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(中時新聞網)