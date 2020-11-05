想要遠離乳癌威脅，台灣乳房醫學會理事長暨臺北榮總乳房醫學中心主任曾令民還建議減少攝取高熱量食物、多吃蔬果，也要保持運動習慣，避免情緒時常處於高壓狀態。癌症希望基金會特約心理師葉北辰說，「超過一半以上的乳癌患者認為是情緒害自己生病的！」

癌症希望基金會特約心理師葉北辰說，相較於其他癌症，乳癌患者的情緒波折更加明顯，也會影響醫療決策。（圖／葉北辰提供）

許多患者埋怨「如果早點離婚，自己就不會悶出病來」等等，葉北辰說，目前沒有科學證據能證實情緒與癌症「直接相關」，但不可否認的，相較於其他癌症，乳癌患者的情緒轉折更加曲折，也影響治療成效。

乳癌治療愈來愈個人化，醫師會根據患者的乳癌型別與復發風險高低，建議不同的治療方式，例如可使用口服藥，搭配荷爾蒙治療，創造更長的存活期。（圖／廠商提供）

「不分年齡，女性都十分在意乳房的存在，甚至有患者願意喪命也想保留乳房，而年輕患者則要面對更多挑戰，包括更在意乳房，還有是否會影響卵子的健康，進而影響生孕能力等等。」葉北辰說。

曾令民表示，隨著醫學科技的演進，乳癌已邁入精準治療時代，當乳癌不幸復發或轉移時，包含化療、抗荷爾蒙治療、卵巢抑制、標靶治療、基因檢測與免疫療法，皆可依據不同乳癌型態量身打造不同的治療方針。

許多年輕乳癌患者擔心治療影響卵子健康而躊躇不前，現在可以選擇先凍卵再治療，免除擔憂。（圖／黃耀徵攝）

此外，也可以盡量滿足不同患者的需求，例如不希望影響生孕，就可以選擇先凍卵、再治療，讓多數患者可繼續維持生活品質與實踐人生目標，但也要定期回診追蹤，才能預防乳癌復發與轉移。

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(中時新聞網)