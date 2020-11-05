拜登宣布過當選門檻 福斯推算票數264:214

美國總統大選投開票尚未結束，但民主黨籍候選人拜登的情勢看好，距離當選的270票門檻僅差6票。拜登今天清晨與副手賀錦麗一同現身進行全國演說，他表示，不是宣布勝選，但經過一整夜的開票計算，他相信自己的團隊將成為最後贏家。拜登同時呼籲美國人民必須停止將對手視為敵人，現在是該團結的時候了。

Joe Biden: 'We believe we will be the winners'

拜登表示，這是一場歷史性的選舉，有超過1.5億人投票，歷經整夜開票計算，他們認為團隊可以贏得足夠的州，將有機會跨過門檻，達到贏得總統職位所需的270張選舉人票。拜登強調，他不是宣布已經勝選，但相信「我們將成為贏家」。

拜登指出，他以大約2萬票之差贏得威斯康辛州，與川普4年前取得該州差距差不多；在密西根州他則以超過3萬5000票差距領先，大幅超過川普2016年的贏面；他也非常看好自己在賓州的選情。拜登表示，特別重要的是，他贏得多數美國人民的選票，各種跡象都顯示，雙方差距還會再拉大，他預計會贏得美國史上最高普選票得票數。

面對選舉造成的社會動盪紛亂，拜登呼籲美國人民必須停止將對手視為敵人。他說，許多美國人正感到焦慮和分裂，儘管全國各地都有反對意見，但現在是團結的時候了。

(中時新聞網)