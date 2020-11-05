新竹一名張姓女子和已婚的竹科上班族姚姓男子發生多次性行為，兩度懷孕，遭元配控告；張女辯交往前不知道對方有老婆，但姚男說兩人在宿舍發生性行為時，張女曾要求把他與老婆的合照收起來、不想看到；元配得知後傷心過度，罹患憂鬱症、乾眼症，法院判張女妨礙家庭，須賠償元配40萬元。

判決書指出，姚男與張女3、4年前在樂團認識，2017年3、4月開始交往，姚男就約對方到宿舍房間吃飯、看電視，當下房間已有跟太太的結婚照；兩人5月發生性行為，張女就有向他反應不想看到夫妻倆的合照，要求把它收起來，而且他宿舍門口有貼「喜」字，認為張女知道他是已婚。

姚男與元配2013年結婚，但與張女在2017年5月至2018年6月間，在他公司宿舍發生多次性行為，導致張先後懷孕，兩次至婦產科服藥流產；元配得知後傷心過度，每天以淚洗面，導致罹患結膜炎、乾眼症和憂鬱症，因此提告張女求償80萬精神慰撫金。

新竹地院認為，張女在姚男婚姻存續期間中，發生多次性行為，逾越正常關係交往，導致元配在婚姻關係中受到相當程度精神苦楚；但認為元配請求80萬元賠償過高，考量張女是化工碩士畢業，因此判賠40萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)