封測廠矽格(6257)受惠宅經濟及5G基礎建設帶動手機、網通、電源管理晶片測試需求持續暢旺，配合轉投資台星科(3265)動能持續走升，帶動2020年10月合併營收連3月改寫歷史次高，累計前10月合併營收已突破去年全年紀錄、提前改寫新高。

矽格公布10月自結合併營收11.54億元，雖較去年同期14.77億元新高減少21.84％，但較9月11.46億元微增0.7％、連3月改寫歷史次高。累計前10月合併營收100.67億元，較去年同期82.43億元成長22.13％，已超越去年全年100.47億元、提前改寫新高。

矽格表示，由於新冠肺炎疫情帶動宅經濟盛行，加上各國均加速推動5G基礎建設，矽格集團主要客戶的手機、網通、電源管理晶片銷售持續暢旺，相關晶片測試線稼動率居高不下。加計投資公司台星科營收後，帶動矽格10月營收續創歷史次高。

至於矽格10月營收較去年同期新高明顯衰退，主因轉投資的台星科去年10月認列星科金朋未足額下單補償金2052萬美元（約新台幣6.23億元），墊高比較基期。若扣除一次性影響，則矽格10月營收仍年增達約35％。

而台星科營運動能亦同步轉強，10月自結合併營收2.53億元，月增4.16％、年減69.89％，登近1年高點。累計前10月合併營收21.13億元，年減15.54％。若扣除認列未足額下單補償金收益影響，則10月合併營收約年增16％。

投顧法人指出，華為海思對矽格的營收貢獻，已自過往的10％降至今年的5％，使矽格營運受華為禁令生效的影響不大。在主要客戶訂單需求持續暢旺下，矽格目前稼動率維持85％高檔，11月需求仍佳、且訂單能見度已達明年首季，看好第四季營運可持穩高檔水準。

(時報資訊)