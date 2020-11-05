行政院院長蘇貞昌4日接見「第29屆國家磐石獎暨第22屆海外台商磐石獎」得獎企業代表，指出中小企業是台灣企業的骨幹及典範，請經濟部及外交部就廠商赴國外參展、申請海外專利等事宜提供協助，並建立相關制度。

蘇貞昌認為，每個人起步都是一步步慢慢起來，要成功並不容易，能夠得獎就是得到國家肯定。「國家磐石獎」及「海外台商磐石獎」也是藉著肯定各位得獎者，讓打拚中的企業家看到標竿、作為典範及榜樣，使他們看到希望並增加勇氣。

蘇貞昌指出，中小企業是台灣的主幹，台灣企業近98％是中小企業、就業人口中8成是中小企業員工，中小企業是台灣企業的典範，台灣今天在世界能有一席之地，就是台灣中小企業的盡心盡力，若無中小企業做起來、就沒有今天的台灣。

蘇貞昌表示，去年磐石獎得主建議降低中小企業信保基金保證手續費，他馬上付諸實行，現在還紓困補貼薪資、補貼中小企業困難，甚至推出各種獎勵措施，因為這樣做「做對了」，所以台灣目前防疫成功、紓困有效，振興也做出亮麗成績。

蘇貞昌表示，經濟部有駐外人員，請外交部協助各外館蒐集當地經濟、貿易、商務相關資料，並透過經濟部中小企業處等單位，提供給國內相關公協會及廠商，讓廠商不用自己查詢展覽資訊。

此外，參展廠商在海外當地的交通、攤位所需的大型布置、現場引導接待等事宜，蘇貞昌也請外館提供協助。若廠商要申請海外專利，需要法務及律師等也可以協助，這些都是廠商最需要的，強調希望能建立相關制度及標準作業流程（SOP）。

(時報資訊)