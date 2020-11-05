捷迅(2643)第3季表現強勁，獲利再創歷史新高，展望第4季，由於海空運需求強勁，公司獲利仍可望延續第3季表現，不排除優於第3季，盛況則可延續到明年農曆年前。不過，農曆年後目前觀察較不樂觀，因為最大市場在大陸，缺工狀況會到何時還要觀察，另一方面就是歐美二次疫情衝擊經濟，若終端消費縮減，會影響海空貨運表現。

捷迅前3季每股稅後盈餘5.06元，大賺半個股本，第4季進入航空貨運傳統旺季，下半年仍在紓解上半年遞延的貨物，空運第4季表現可望比第3季佳。海運也是淡季不淡，在缺櫃情況下，不僅遠東到美國線運價持續創高，連紐澳、中南美洲線也都大漲，而且已經滿艙到12月初，這波盛況可望延續到明年農曆年。

就運價來看，航空貨運美東線近期雖然上揚，但捷迅估計不容易突破今年5月創下的每公斤500元歷史新高，主要第2季客機突然中斷，導致機腹載貨消失，因此價格暴衝，目前航空客機班機調度，美東線運價還是維持高檔，但要到歷史天價比較困難。另外，海運市場因缺櫃問題，所以10月初海運轉空運貨物很多，但目前已經減緩。

(時報資訊)