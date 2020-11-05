鈺創(5351)及旗下鈺立微電子共同參展 「AI Day 2020智慧未來，百業齊揚」，大秀AR智慧眼鏡整合方案及3D視覺技術，看好其將是下一個「視」代的隨身第二螢幕主要選擇之一。

3D立體視覺已成大勢所趨，受惠於人工智慧(AI)與機器學習(ML)演算法導入到AI人機協作之機器視覺，3D機器視覺所帶來的辨識結果更加精準，加快反應及處理速度，其中，3D立體視覺技術與AR智慧眼鏡之整合方案，以AR裝置作為觀看載具，具移動性與便利性，也具備可釋放雙手高自由度，藉由與AR智慧眼鏡硬體方案商合作開發硬體，雙方並一同整合軟體程式，並計算出深度資訊後傳遞至AR智慧眼鏡開發平台，進而投影於顯示屏幕，鈺創科技集團提供此一3D深度感知軟硬體整合方案，降低AR智慧眼鏡開發門檻，所提供的3D深度資訊，有利於各式AR軟體於不同場域之應用。

除與硬體商合作外，鈺創更與軟體廠商一同開發可應用於AR智慧眼鏡上之軟體，其中之一就是人臉偵測與辨識，當應用場域為多變且資訊複雜的環境下，人臉偵測與辨識演算法需利用鈺立微電子提供之深度資訊、正確判斷真實人臉與平面圖案，而不至於將平面圖片誤認為真實人臉。

至於3D深度感知之精確度方面，現居於市場領先地位，鈺立微電子之深度感知技術精確度能對光學元件與感光元件的了解與調適經驗，開發出調適軟體、針對不同元件調整計算參數，並且依據不同場景變動調整、以適應不同環境變化得出最佳精確度。於現場應用時，可偵測至毫米級深度，此精確度已於世界大廠產品上應用且得到驗證。

值得一提的是，前不久鈺立微電子甫參與Epson推Epson AR智慧眼鏡推廣活動，獲得業界軟、硬體及ODM等夥伴一致肯定，鈺立微作為3D深度感知技術提供者與解決方案商，3D立體視覺是AI的眼睛，其賦予機器視覺感知，實現AI機器學習、AR(擴增實境)應用，讓AI更有可能提早發生，挾其低成本硬體，加上智慧演算法，可達最佳的性價比。

(時報資訊)