元太(8069)公布前3季財報，前3季營收111.05億元，年增9.2％，營業毛利50.75億元，毛利率45.7％，優於去年同期43.18％，營業淨利12.44億元，歸屬於母公司淨利為25.88億元，年增4.7％，每股稅後盈餘為2.28元。董事會同時通過109年度員工調薪案，調薪方案追溯自10月1日起生效。

元太董事長李政昊表示，今年初以來，新冠肺炎疫情肆虐，衝擊全球市場經濟，但元太今年前3季的全球營運仍創下佳績，除了營收連續3年成長、毛利率達歷史新高，同時，前3季的營業利益較去年同期成長331％，並已顯著高於去年全年本業獲利水準，創下9年新高。

李政昊指出，隨著營運及本業獲利的穩健成長，公司期望能給予全球每位員工良好的工作環境與薪酬福利，並依員工對公司目標達成的貢獻度提供相對應的獎勵機制。

過去5年來，元太每年均調薪，持續提升公司在科技產業市場中的平均薪資競爭力。根據證交所公開資訊觀測站資訊，元太在2019年上櫃公司光電業年度平均員工薪資排名中名列第四位，達新台幣118萬6000元，高於同產業的平均薪資新台幣77萬5000元，亦高於上市公司光電業平均薪資新台幣81萬3000元。

隨著營運動能提升，元太新竹廠正進行布建新產的擴廠計畫，同時也啟動徵才作業，預計至2021年中，約將新增140名以上人員。

(時報資訊)