全球商用置物設備廠益張(8342)第3季合併營業收入淨額為3.93億元，年增35.5%，合併毛利率19%，較去年同期21.5%下降2.5%，歸屬於母公司業主淨利為2,404萬元，單季基本每股稅後盈餘為0.72元。前3季合併營業收入淨額為11.54億元，年增29.2%，合併毛利率20.4%，較去年同期19.7%提升0.7%，歸屬於母公司業主淨利9,391萬元，基本每股稅後盈餘為2.8元。

益張指出，第3季美國目標客戶轉單維持穩定出貨，因此營收創近二年單季新高，但因新台幣匯率升值，以及銷售產品組合影響，單季毛利率有所下降。同時第3季因新台幣匯率升值認列外幣匯兌損失，亦影響單季獲利水準。

第4季開始進入傳統出貨旺季，美國客戶醫療照護類產品、歐盟大客戶商店展示類產品的庫存去化狀況良好，陸續已開始恢復出貨動能，目前廠內產能整體持續滿載狀況，第四季營收將穩定成長。

益張近幾年進行的效益提升及調整作業，已大幅提升產品競爭力，陸續取得日本、美國及歐盟等大型客戶的合作開發機會，客戶大型合作案有很大機會陸續於明年度開始出貨，再加上美國目標客戶轉單效益已成為常態，因此對於未來營運成長保持樂觀。

益張持續擴張自動化設備建置產能、機器手臂自動焊接加工線產能、醫療照護領域使用產品產能，並開始規劃自動倉儲及產線物流整合系統，希望能縮短客戶等待交貨期，進一步提升營運效益。

(時報資訊)