長榮集團旗下長榮(2603)、長榮國際、長榮鋼(2211)等公司為響應長榮航(2618)所推出客製化包機、包艙、包區服務，規畫類出國員工旅遊包機專班，讓員工及親友免費搭乘，也可活絡長榮航空的航機及組員。長榮集團表示，在嚴峻的疫情之下，目前集團營運狀況行有餘力的公司，以行動支持同集團的航空產業，希望能共同度過難關，目前初步已向長榮航提出超過35班的包機需求，此員工專案航班於11月7日陸續開始已預排到明年元旦，首發航班由長榮海運承包。

長榮集團表示，長榮航在疫情期間不斷尋求拓展各種新商機的可能性，除了是首家規畫類出國專案航班的航空公司外，也領先業界推出客製化包機、包艙、包區的安心旅遊，並推出機長、空服、空廚的體驗營，努力降低疫情帶來的衝擊，讓員工能安心的堅守工作崗位。

長榮海運等公司每年皆有規畫員工旅遊，今年特別在既有的員工旅遊之餘，響應長榮航的類出國包機，另外送給員工及親友一場類出國之旅，藉此感謝同仁在今年的辛勞與付出，每位員工含本人皆可有四個名額，不僅北部的員工能夠享有此福利，也有預訂高雄起飛的航班，讓南部的員工也能參與，甚至於長榮海運海外派駐人員及海勤人員雖然人不在台灣，但公司也讓其家屬能夠報名參加。

(時報資訊)