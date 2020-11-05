鮮活-KY(1256)持續開發新品、拓展新客戶，後疫情時代，大型連鎖餐飲業者恢復營運正常化的腳步較快，10月合併營收為新台幣2.51億元，年增率30.75％，前10月合併營收29.58億元，年減幅已縮小至2.34％。

鮮活-KY表示，10月合併營收較9月減少，主要是因為中國大陸十一長假，客戶提前在9月啟動備貨，以及時序入秋，飲品需求逐漸進入淡季所致，此屬產業常態，惟公司持續配合客戶升級開發口感顆粒，提供不同風味、形狀、顏色的產品，在產品組合優化下，帶動10月合併營收年增30.75％。

今年受到疫情影響，中國大陸的現調飲品巿場亦受到衝擊，其中大型連鎖餐飲系統客戶恢復營運的速度較快，搭配新式茶飲的發展有較好的表現，鮮活-KY依各類型客戶需求與其共同研發新品，並致力於高品質產品的開發與改良，為客戶提供客製化需求，協助客戶在通路上的獨特性，且公司每一項新品研發都歷經多年的耕耘，推升前10月合併營收達29.58億元，年減幅已縮小至2.34％。

(時報資訊)