台南市仁德區昨天發生情侶陳屍住處命案，警方一度原以為是兩人共同尋短，但是經過調查後卻有驚人發現，懷疑是男方先殺女友後，加工偽裝成尋短的殺人案件。

家住台南市仁德區21歲吳姓男子、22歲潘姓女子情侶檔，1日傍晚6時許被發現陳屍一處透天厝套房內，經檢警相驗解剖，發現女生脖子有明顯勒痕及深層出血，不排除遭男友勒斃後，男友畏罪尋短。

警方清查兩人行蹤，發現吳男1日當天清晨6點多在四草大橋跳下水，交消獲報後到場搜尋卻遍尋不著，事後在沙洲上發現腳印，經監視器後，發現有一輛機車停在現場，一查後車主是一名潘姓女子。

但當天傍晚警方獲報有情侶陳屍住處的案件後，發現死者竟然就是機車車主，但是當天都沒有女方行蹤，警方懷疑有異，於是清查男方行蹤，赫然發現吳男就是當天清晨騎著機車在四草大橋跳下的男子，但他事後自己游上岸。

檢方表示，這對情侶交往一段時日，雙方都有工作，經警方擴大調閱現場周邊路口監視器畫面，發現男子1日當天上午跳水後，下午1點多曾獨自到附近賣場購買木炭，但是上述時間點未見女方現蹤，

當天傍晚6點半，女友外婆到孫女租屋處敲門但無人應答，隔壁房客聞到異味破門而入，驚見2人已經身亡，租屋處遍尋不到2人手機也無遺書，女方家屬對死因百思不解，經過法醫相驗，發現女生頸部有出血性勒痕。

檢警懷疑有加工自殺之嫌，不排除男子是在勒斃女友後再尋短，需待死者解剖相驗報告出爐，查明2人死亡時間才能釐清。

(中時新聞網)