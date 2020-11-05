小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(5日）財經重點。

【1】美大選膠著 避險資金亂竄

2020美國大選周二登場，白宮寶座之爭意外激烈，由於今年郵寄投票的票數創新高，加上賓州、密西根與威斯康辛等幾個關鍵搖擺州差距極小未能決定誰屬，使得大選結果確定延後揭曉。川普則在未完成開票前宣稱已獲勝，並表示要訴請最高法院下令停止計票。

【2】美大選熱 14檔法人逆勢連敲

美國總統大選結果倒數，三大法人連二日買超達263億元，據統計，法人光是4日單日就狂敲2萬多張長榮（2603），連二～九日買超多檔個股，包括日月光投控（3711）、華新（1605）及元大金（2885）等，買超都在1萬張以上，逆勢大敲個股，從選前就開始敲，押寶意味濃。

【3】央行踢兩角 台幣貶回29元

不讓投機客趁美國總統大選之亂炒匯，中央銀行4日加大干預力道，新台幣由盤中升值逾2角，直接被踢回29元價位，終場新台幣貶值8.6分，收在29.006元的一個月低點，總成交量13.685億美元則是半個月來單日最大量。

【4】經濟泡泡 最快下周啟動

「經濟泡泡」要成行了！行政院副院長沈榮津4日表示，疫情指揮中心已著研擬開放「經濟泡泡」，朝居家檢疫天數縮短，放寬商務人士來台。經長王美花則說，先以專案、個案申請方式開放，希望最快下周就能有成功的首案出爐。

【5】美退出巴黎氣候協定 拜登矢志再加入

在大選的混亂當中，全球第二大排碳國美國4日正式退出巴黎氣候協定，實現美國總統川普多年來的承諾。不過大選結果將決定美國退出協定多久，因為民主黨總統候選人拜登表示，若贏得大選將重新加入巴黎協定。

(中時新聞網)