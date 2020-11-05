大陸軍機近期頻擾位於屏東縣與東沙群島間的西南防空識別區（ADIZ），引發外界恐慌。來自屏東的國民黨立委廖婉汝表示，有聽聞政府在調查陸配動向，警方也在調查當地防空避難所，她不清楚為何要如此，推測可能陸配真的被要求回大陸去；若此為真，「台灣搞不好真的要擔心會發生打仗」。

廖婉汝接受香港媒體《中評社》專訪表示，共機擾台屏東首當其衝，當地民眾其實沒什麼感覺，也沒聽到軍機的聲音，但有聽到政府在調查陸配動向的消息，同時警方也在調查當地可供使用的防空避難所。

廖婉汝指出，當前美中正上演大對抗，美國大選結果又尚未確定，外媒其實比我們台灣更擔心，值此混亂期間兩岸一旦擦槍走火，真的會立刻引發軍事衝突。廖坦言：「只要台灣被打死幾個人，大家就嚇壞了。」

對此，廖婉汝痛批，民進黨政府應該跟對岸好好談而非自絕於中國大陸，硬要「一刀切」對兩岸關係一點幫助都沒有；何況台灣到處都是中華文化，根本不可能切得斷，民進黨政府繼續為之，將白白浪費台灣原先的優勢，這也絕非企盼過好日子的民眾所樂見的。

(中時新聞網)