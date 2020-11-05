桃園中壢火車站驚傳一名少女坐在街頭，穿著軍綠色外套、短褲，前方擺著一個泡麵的紙碗，身旁還有一個行李箱，獨自一人坐在轉角處，路過的人見此情形，將此PO上網並報警處理，而不少網友指出「她已在那好多天了」，由於照片曝光後，意外引發不少網友至現場關注。
據原PO於《爆廢1公社》提供的照片訊息指出，昨（4）日晚間行經桃園中壢火車站時，看見一名長髮少女手環抱雙腿、身穿軍綠外套及短褲，坐在角落，身邊放有一個大的粉色行李箱，前方還擺放一個泡麵紙碗，讓路過的民眾都相當好奇。
貼文曝光後，不少網友都認為該名少女長得相當漂亮，但也有人認為年紀輕輕就當遊民，不太妥當。而據知情人士表示「該名少女在很常出沒在中壢一帶，持續這行為至少一年。除了火車站之外，她也會在地下道、文具店前蹲坐」，更有網友透露「PTT中壢版有不少鄉民曾討論她，甚至踢爆她其實有住處，早上會出現，到晚上8、9點便會返家」、「她當乞丐一段時間了，之前有好心媽媽勸她很久。」
有熱心騎士前往關心，據《東森新聞雲》報導，少女年僅24歲，桃園中壢分局警方接獲通知後，便將她帶回中壢派出所，還買了熱食給她充飢，並連繫家屬將她帶回，同時社工也介入協助，警方表示目前也還在了解其中的狀況。
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(中時新聞網)
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