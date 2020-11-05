藝人劉至翰四月被周刊爆料欠債500萬，由於不願面對此事，導致連累前妻償還債務，前後還幫忙還了數十萬元，對此劉至翰則駁斥此傳聞，強調金額債務都在控制內，不理解為何前妻會這麼說。

根據《三立新聞網》報導，劉至翰坦承生意失敗，但債務金額都在控制範圍內，此外債權人都是認識的好友，根本沒有理由要逃避債務，至於被媒體爆料連累前妻償還債務，他至今仍不思不解怎會有此傳聞，因此聯絡律師發了律師信給媒體，希望能尋求法律途徑，藉此還給自己公道。

劉至翰強調當時跟前妻離婚時，離婚協議書有註明債務自己承擔，此外也有把債權人集結成冊，寫下名單和金額後一一償還，對於前妻強調還在幫劉至翰還債，他表示原先不想多做回應，但最後仍無可忍之下，也寄給前妻律師信，強調若有她償還的部分，可以告知他債權人和金額，走法律途徑解決。

目前劉至翰不僅轉換跑道當起房仲，對於針對給前妻律師信，他更是雇用8位律師，由於目前仍在欠債，律師費只能請託母親幫忙，並強調：「律師費是筆龐大數目，但寧可花錢也要討回公道」。

(中時新聞網)