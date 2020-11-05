雖然美國大選陷入膠著，但周四美股由科技與能源類股領漲，收盤四大指數漲跌介於1.34%~3.85%。指標股全面彈升，AMD、谷歌、NVIDIA、APPLE漲幅超過4%，台積電ADR上漲2%。

周三台股早盤在平盤附近震盪，11點過後因台積電、聯電、聯發科等指標股轉強領攻下，推升指數最終收在12,867.90點，上漲1.04%。

OTC開高震盪走高，終場收在164.29點，漲幅1.01%。目前上方壓力在前波高點169.64，下方支撐為半年線約160.5點。

加權技術面與籌碼面：

(1)均線：周三台股開高走高，連續拉出第三根紅K，重返月線之上。

(2)量能：台股擴量至1,935.31億元，後維持價漲量增趨勢為宜。

(3)技術指標：日KD指標黃金交叉向上。

(4)法人籌碼：三大法人合計+99.18億元；外資+61.45億元、投信+10.28億元、自營商+27.45億元。

操作建議，美國大選牽動盤面變化，但短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈，5G與高速輸，還有雙11與聖誕節相關受惠股。

(時報資訊)