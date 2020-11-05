一名就讀嘉義南華大學的女學生在Dcard上表示，她日前在學校圖書館被一名黑框眼鏡男問「腿很漂亮，可不可以拍照」，拒絕後對方仍不斷騷擾，說想追蹤社群帳號、照片只是自己欣賞等，甚至舉起手機試圖偷拍，她上前詢問才發現對方手機還有其他女生的偷拍照，兩人僵持近3個小時，直到她朋友來救援才脫困。

一名就讀嘉義南華大學的女學生遭眼鏡男騷擾，甚至遭偷拍，她將過程放在網路上。（圖／翻攝自Dcard）

該女學生說，黑框眼鏡男跑來問她可不可以拍腿，說希望不要介意他一直偷看、可不可以追蹤IG帳號，她連續拒絕兩次後，他還是不死心問是不是怕照片被放到網路上，「還說他只會留下來自己欣賞，說我的腿很好看他很想拍，以上3次我都拒絕！過程中他被我拒絕後坐了回去，手還一直在胯下摩擦。」

眼鏡男不斷遭拒絕後，竟想要舉起手機試圖偷拍，該女大生馬上假裝咳嗽，後來朋友到場，她上前訊問眼鏡男想看手機的相簿，結果發現相簿裡有其他女生在火車上遭偷拍的照片，她的照片則已經被刪除，她說眼鏡男被質問的過程中不斷喘氣且越喘越大，一直說抱歉。

一名就讀嘉義南華大學的女學生遭眼鏡男騷擾，甚至遭偷拍，她將過程放在網路上。（圖／翻攝自Dcard）

該篇文章放在網路上後，有名自稱是偷拍狼的網友留言回覆，他坦承是偷拍垃圾，身分也被同學認出來，在學校裡差不多是「社會性死亡了」，確實收到應有的懲罰，對於圖書館的事情感到抱歉，但火車上照片是有經過同意的，還提議要女大生描述一下他手機相簿垃圾桶裡的照片，「妳可以認為我在減輕罪過。」

一名就讀嘉義南華大學的女學生遭眼鏡男騷擾，甚至遭偷拍，她將過程放在網路上，一名自稱是該眼鏡男的網友留言道歉。（圖／翻攝自Dcard）

警方表示，該眼鏡男今年5月16日就曾在校內圖書館偷拍遭發現，孰料10月28日又偷拍女生，po文的女大生在11月2日向民雄派出所報案，分局依規定受理，已按程序轉請該校性別平等委員會依規定處理。

(中時新聞網)